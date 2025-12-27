Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni

Derby emiliano al Dall'Ara dove domenica alle 18 il Bologna ospita il Sassuolo: Italiano dovrebbe schierare Dallinga al centro dell'attacco, con Rowe (più di Dominguez) e Orsolini ai suoi lati. Cambiaghi non convocato per influenza. A centrocampo chance per Fabbian. In difesa, al posto dello squalificato Heggem, c'è Vitik. Nel Sassuolo recupera Pinamonti, che sarà titolare supportato da Volpato e Laurienté (favorito su Fadera)

