Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni

Serie A

Derby emiliano al Dall'Ara dove domenica alle 18 il Bologna ospita il Sassuolo: Italiano dovrebbe schierare Dallinga al centro dell'attacco, con Rowe (più di Dominguez) e Orsolini ai suoi lati. Cambiaghi non convocato per influenza. A centrocampo chance per Fabbian. In difesa, al posto dello squalificato Heggem, c'è Vitik. Nel Sassuolo recupera Pinamonti, che sarà titolare supportato da Volpato e Laurienté (favorito su Fadera)

Probabili formazioni
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino destro
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
Difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Terzino sinistro
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Mezzala destra
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
Centrocampista centrale
Bologna
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Mezzala sinistra
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Ala destra
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
Centravanti
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Ala sinistra

BOLOGNA (4-3-3), la probabile formazione

Ravaglia; Zortea, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Moro, Fabbian; Orsolini, Dallinga, Rowe. All. Italiano

  • Italiano senza lo squalificato Heggem, al suo posto c'è Vitik al centro della difesa
  • A centrocampo Pobega dovrebbe essere preferito a Ferguson
  • Davanti chance per Rowe sulla sinistra, con Cambiaghi fermato dall'influenza. L'ex OM dovrebbe spuntarla su Dominguez
  • Tridente completato da Orsolini e Dallinga
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezzala sinistra
Sassuolo
Cristian Volpato
Cristian Volpato
Ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Centravanti
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Grosso recupera Pinamonti, che dovrebbe essere regolarmente al centro dell'attacco
  • In attacco solito dubbio Laurienté-Fadera, col primo favorito

