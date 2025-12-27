Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni

Derby emiliano al Dall'Ara dove domenica alle 18 il Bologna ospita il Sassuolo: Italiano dovrebbe schierare Dallinga al centro dell'attacco, con Rowe (più di Dominguez) e Orsolini ai suoi lati. Cambiaghi non convocato per influenza. A centrocampo chance per Fabbian. In difesa, al posto dello squalificato Heggem, c'è Vitik. Nel Sassuolo recupera Pinamonti, che sarà titolare supportato da Volpato e Laurienté (favorito su Fadera)
BOLOGNA (4-3-3), la probabile formazione
Ravaglia; Zortea, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Moro, Fabbian; Orsolini, Dallinga, Rowe. All. Italiano
- Italiano senza lo squalificato Heggem, al suo posto c'è Vitik al centro della difesa
- A centrocampo Pobega dovrebbe essere preferito a Ferguson
- Davanti chance per Rowe sulla sinistra, con Cambiaghi fermato dall'influenza. L'ex OM dovrebbe spuntarla su Dominguez
- Tridente completato da Orsolini e Dallinga
SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Grosso recupera Pinamonti, che dovrebbe essere regolarmente al centro dell'attacco
- In attacco solito dubbio Laurienté-Fadera, col primo favorito