Le probabili formazioni di Como-Udinese

Serie A

Como-Udinese apre il sabato della 18^giornata di serie A. Le ambizioni d'Europa dei lariani si scontrano con la voglia di risalire la classifica dei friulani. Squalificato il centrale difensivo Diego Carlos al suo posto dovrebbe giocare Kempf. Voojvoda esterno alto e Douvikas al centro dell'attacco ancora orfano di Morata. Runjaic rilancia Okoye fra i pali e conferma Bertola esterno sinistro

Le scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

  • Tra i lariani spicca l'assenza di Diego Carlos, out causa squalifica: a far coppia con Ramon al centro della difesa sarà Kempf
  • Conferma per Da Cunha accanto a Perrone, oltre a Nico Paz trequarti completata da Vojvoda e Rodriguez
  • Morata ancora infortunato: altra chance dal 1' per Douvikas.
Le scelte di Runjaic

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic

  • Scelte quasi tutte fatte per Runjaic
  • Resta il ballottaggio sulla fascia sinistra fra Bertola e Kamara con il primo favorito
  • Dubbio anche sul portiere con Okoye favorito su Padelli

Serie A: Altre Notizie

Il calendario della 18^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 2 a domenica 4 gennaio, su Sky e in streaming su NOW la 18^ giornata di Serie A, con 3...

Allegri: "Gabbia recuperato, Nkunku indisponibile"

MILAN

Alla vigilia della sfida tra Cagliari e Milan (martedì 2 gennaio alle 20.45 LIVE su Sky Sport Uno...

Cristante: "L'obiettivo è tornare in Champions"

esclusiva

A pochi giorni dal big match contro l'Atalanta, Bryan Cristante parla in esclusiva a Sky:...

Modric: "Al Milan si gioca solo per vincere"

al corriere

In un'intervista di fine anno al Corriere della Sera Luka Modric ha parlato dei suoi primi mesi...

Kean salta allenamento per motivi familiari

fiorentina

L'attaccante non ha partecipato alla seduta di allenamento di oggi al Viola Park- martedì 30...
