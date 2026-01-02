Le probabili formazioni di Como-Udinese

Como-Udinese apre il sabato della 18^giornata di serie A. Le ambizioni d'Europa dei lariani si scontrano con la voglia di risalire la classifica dei friulani. Squalificato il centrale difensivo Diego Carlos al suo posto dovrebbe giocare Kempf. Voojvoda esterno alto e Douvikas al centro dell'attacco ancora orfano di Morata. Runjaic rilancia Okoye fra i pali e conferma Bertola esterno sinistro
Le scelte di Fabregas
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
- Tra i lariani spicca l'assenza di Diego Carlos, out causa squalifica: a far coppia con Ramon al centro della difesa sarà Kempf.
- Conferma per Da Cunha accanto a Perrone, oltre a Nico Paz trequarti completata da Vojvoda e Rodriguez
- Morata ancora infortunato: altra chance dal 1' per Douvikas.
Le scelte di Runjaic
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic
- Scelte quasi tutte fatte per Runjaic
- Resta il ballottaggio sulla fascia sinistra fra Bertola e Kamara con il primo favorito
- Dubbio anche sul portiere con Okoye favorito su Padelli