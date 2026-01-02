Sfida salvezza tra campioni del mondo. Daniele De Rossi ritrova Leali in porta e rilancia Colombo in attacco. Gilardino ritrova Nzola di ritorno dalla Coppa d'Africa ma l'attaccante angolano non dovrebbe partire titolare. Confermata la difesa vista contro la Juve, quasi una rivoluzione a centrocampo
Le scelte di De Rossi
GENOA (3-5-2): Leali, Østigård, Otoa, Vásquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martín, Carvalho Oliveira, Colombo. All. De Rossi
- In attesa di notizie dal mercato, De Rossi in porta recupera Leali dopo la squalifica
- In attacco tornerà titolare Colombo, sempre al fianco di Vitinha
- Confermati Malinovskyi in regia e Otoa in difesa
Le scelte di Gilardino
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Højholt, Aebischer, Piccinini, Angori; Moreo, Meister. All. Gilardino
- Nzola è tornato dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione dell'Angola e ha scontato la squalifica di tre giornate, ma in attacco dovrebbe partire il tandem formato da Moreo e Meister, con quest'ultimo in ballottaggio con Tramoni
- Confermata la linea difensiva che ha tenuto testa a lungo alla Juventus
- A centrocampo chance per Hojholt, in ballottaggio con Marin