Genoa-Pisa, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Sfida salvezza tra campioni del mondo. Daniele De Rossi ritrova Leali in porta e rilancia Colombo in attacco. Gilardino ritrova Nzola di ritorno dalla Coppa d'Africa ma l'attaccante angolano non dovrebbe partire titolare. Confermata la difesa vista contro la Juve, quasi una rivoluzione a centrocampo

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 18^ GIORNATA

Probabili formazioni
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
Portiere
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore di destra
Genoa
Sebastian Otoa
Sebastian Otoa
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore di sinistra
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Mezzala destra
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Centrocampista centrale
Genoa
Morten Thorsby
Morten Thorsby
Mezzala sinistra
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Esterno sinistro
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
Attaccante
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Attaccante

Le scelte di De Rossi

GENOA (3-5-2): Leali, Østigård, Otoa, Vásquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martín, Carvalho Oliveira, Colombo. All. De Rossi

  • In attesa di notizie dal mercato, De Rossi in porta recupera Leali dopo la squalifica 
  • In attacco tornerà titolare Colombo, sempre al fianco di Vitinha
  • Confermati Malinovskyi in regia e Otoa in difesa
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Malthe Højholt
Malthe Højholt
Mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Gabriele Piccinini
Gabriele Piccinini
Mezzala sinistra
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Attaccante
Pisa
Henrik Meister
Henrik Meister
Attaccante

Le scelte di Gilardino

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Højholt, Aebischer, Piccinini, Angori; Moreo, Meister. All. Gilardino

  • Nzola è tornato dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione dell'Angola e ha scontato la squalifica di tre giornate, ma in attacco dovrebbe partire il tandem formato da Moreo e Meister, con quest'ultimo in ballottaggio con Tramoni
  • Confermata la linea difensiva che ha tenuto testa a lungo alla Juventus
  • A centrocampo chance per Hojholt, in ballottaggio con Marin

