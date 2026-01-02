Derby emiliano per Grosso e Cuesta. Il primo ha due dubbi, entrambi a sinistra: l'esterno offensivo tra Laurienté e Fadera e il terzino tra Doig e Candè. Il secondo deve rinunciare all'influenzato Benedyczak e lancerà Oristanio nel tridente con Ondrejka e il centravanti Pellegrino. Del Prato sulla via del recupero
Le scelte di Grosso
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Koné, Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Laurientè o Fadera, questo è il dilemma. In vantaggio il primo nel tridente con Pinamonti e Volpato
- A sinistra dubbio pure in difesa, dove Candè insidia il più offensivo Doig
- Intoccabile il centrocampo. Attorno al perno Matic ancora gli inserimenti di Thorstvedt e la forza di Koné
Le scelte di Cuesta
PARMA (4-3-2-1): Corvi, Britschgi, Circati, Valenti, Valeri, Bernabé, Keita, Sørensen, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta
- Annunciata l'indisponibilità di Benedyczak per influenza, Cuesta dovrebbe lanciare Oristanio al suo posto nel 4-3-2-1 pronto a diventare 4-4-1-1 in fase difensiva
- Del Prato si è allenato in gruppo: sarà di sicuro in panchina, ma può aspirare ancora a un posto dall'inizio
- Sorensen, decisivo con la Fiorentina, confermato in mediana