Sassuolo-Parma, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Derby emiliano per Grosso e Cuesta. Il primo ha due dubbi, entrambi a sinistra: l'esterno offensivo tra Laurienté e Fadera e il terzino tra Doig e Candè. Il secondo deve rinunciare all'influenzato Benedyczak e lancerà Oristanio nel tridente con Ondrejka e il centravanti Pellegrino. Del Prato sulla via del recupero

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 18^ GIORNATA

Probabili formazioni
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezzala sinistra
Sassuolo
Cristian Volpato
Cristian Volpato
Ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Centravanti
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

Le scelte di Grosso

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Koné, Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Laurientè o Fadera, questo è il dilemma. In vantaggio il primo nel tridente con Pinamonti e Volpato
  • A sinistra dubbio pure in difesa, dove Candè insidia il più offensivo Doig
  • Intoccabile il centrocampo. Attorno al perno Matic ancora gli inserimenti di Thorstvedt e la forza di Koné
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Terzino destro
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore centrale
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Terzino sinistro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Mezzala sinistra
Parma
Jacob Ondrejka
Jacob Ondrejka
Trequartista
Parma
Gaetano Oristanio
Gaetano Oristanio
Trequartista
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Centravanti

Le scelte di Cuesta

PARMA (4-3-2-1): Corvi, Britschgi, Circati, Valenti, Valeri, Bernabé, Keita, Sørensen, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

  • Annunciata l'indisponibilità di Benedyczak per influenza, Cuesta dovrebbe lanciare Oristanio al suo posto nel 4-3-2-1 pronto a diventare 4-4-1-1 in fase difensiva
  • Del Prato si è allenato in gruppo: sarà di sicuro in panchina, ma può aspirare ancora a un posto dall'inizio
  • Sorensen, decisivo con la Fiorentina, confermato in mediana

Inter, Acerbi ok per il Bologna. Bonny punta Parma

inter

Acerbi - infortunatosi nella sfida di Champions dello scorso 9 dicembre contro il Liverpool -...

Dove vedere Cagliari-Milan

guida tv

La partita Cagliari-Milan della 18^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 2 gennaio alle ore...

Spalletti: "Mercato? Non ho bisogno di nulla"

JUVE

Il 2026 della Juventus inizia contro il Lecce: "Non sarà facile. Vorremmo sempre comandare il...

Palladino: "Sfidare Gasperini è stimolante"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta ha presentato in conferenza stampa il match tra i nerazzurri e la...

Gasperini: "A Bergamo bella storia, felice a Roma"

roma

La prima giornata del 2026 propone Atalanta-Roma (in diretta sabato alle 20.45...
