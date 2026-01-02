Derby emiliano per Grosso e Cuesta. Il primo ha due dubbi, entrambi a sinistra: l'esterno offensivo tra Laurienté e Fadera e il terzino tra Doig e Candè. Il secondo deve rinunciare all'influenzato Benedyczak e lancerà Oristanio nel tridente con Ondrejka e il centravanti Pellegrino. Del Prato sulla via del recupero

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 18^ GIORNATA