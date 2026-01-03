Offerte Sky
Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Domenica 4 gennaio la Fiorentina ospita la Cremonese alle 15. Vanoli dovrebbe avere a disposizione Kean e continuare con la difesa a quattro, con Ranieri terzino sinistro e Parisi spostato in attacco a piede invertito. Nicola con il ballottaggio Bonazzoli-Sanabria per affiancare Vardy in avanti. Di seguito le probabili formazioni

Probabili formazioni
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
Terzino destro
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala sinistra
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Ala destra
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante centrale
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Ala sinistra

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione: De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

  • Kean ha saltato qualche allenamento per motivi familiari, ma dovrebbe essere regolarmente in campo, altrimenti è pronto Piccoli;
  • Parisi potrebbe essere confermato come esterno alto
  • Al centro della difesa dovrebbe toccare a PongracicComuzzo, con Ranieri spostato terzino a sinistra
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Difensore centrale di destra
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Difensore centrale di sinistra
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
Esterno destro
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
Mezzala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
Centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Mezzala sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
Attaccante

Le scelte di Nicola

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Per l'allenatore dubbio su chi affiancare a Vardy in attacco tra Bonazzoli e Sanabria
  • A destra, sulla linea dei centrocampisti, possibile chance dall'inizio per Zerbin
  • in difesa dovrebbe essere confermato il terzetto Terracciano-Baschirotto-Bianchetti

CALCIO: SCELTI PER TE