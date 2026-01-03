Domenica 4 gennaio la Fiorentina ospita la Cremonese alle 15. Vanoli dovrebbe avere a disposizione Kean e continuare con la difesa a quattro, con Ranieri terzino sinistro e Parisi spostato in attacco a piede invertito. Nicola con il ballottaggio Bonazzoli-Sanabria per affiancare Vardy in avanti. Di seguito le probabili formazioni
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione: De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli
- Kean ha saltato qualche allenamento per motivi familiari, ma dovrebbe essere regolarmente in campo, altrimenti è pronto Piccoli;
- Parisi potrebbe essere confermato come esterno alto
- Al centro della difesa dovrebbe toccare a Pongracic e Comuzzo, con Ranieri spostato terzino a sinistra
Le scelte di Nicola
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Per l'allenatore dubbio su chi affiancare a Vardy in attacco tra Bonazzoli e Sanabria
- A destra, sulla linea dei centrocampisti, possibile chance dall'inizio per Zerbin
- in difesa dovrebbe essere confermato il terzetto Terracciano-Baschirotto-Bianchetti