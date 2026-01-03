Inter e Bologna si sfidano a San Siro nella 18^ giornata di Serie A: match in programma domenica 4 gennaio alle 20.45. Nel 3-5-2 di Chivu a centrocampo Mkhitaryan favorito su Zielinski. In avanti Thuram in vantaggio su Pio Esposito. Italiano sceglie il 4-2-3-1 con il trio composto da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle spalle dell'unica punta Castro
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
- Nella difesa a 3 Akanji centrale con Bisseck e Bastoni ai lati
- A centrocampo Mkhitaryan favorito su Zielinski
- In avanti Thuram in vantaggio su Pio Esposito
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-2-3-1), probabile formazione: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Italiano con il 4-2-3-1 nella trasferta di San Siro
- A centrocampo Ferguson e Pobega
- Trequarti con Odgaard centrale, Orsolini a destra e Cambiaghi a sinistra
- Parte dalla panchina Rowe