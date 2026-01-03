Offerte Sky
Inter-Bologna, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Inter e Bologna si sfidano a San Siro nella 18^ giornata di Serie A: match in programma domenica 4 gennaio alle 20.45. Nel 3-5-2 di Chivu a centrocampo Mkhitaryan favorito su Zielinski. In avanti Thuram in vantaggio su Pio Esposito. Italiano sceglie il 4-2-3-1 con il trio composto da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle spalle dell'unica punta Castro

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centro destra
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centro sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

  • Nella difesa a 3 Akanji centrale con Bisseck e Bastoni ai lati
  • A centrocampo Mkhitaryan favorito su Zielinski
  • In avanti Thuram in vantaggio su Pio Esposito
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
portiere
Bologna
Emil Holm
Emil Holm
terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
centrocampista centrale
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
centrocampista centrale
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Trequartista di destra
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Trequartista centrale
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Trequartista di sinistra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Centravanti

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1), probabile formazione: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • Italiano con il 4-2-3-1 nella trasferta di San Siro
  • A centrocampo Ferguson e Pobega
  • Trequarti con Odgaard centrale, Orsolini a destra e Cambiaghi a sinistra 
  • Parte dalla panchina Rowe

