Domenica alle 18 al Bentegodi si gioca Verona-Torino. Un ballottaggio in mezzo al campo per entrambi gli allenatori che giocheranno a specchio col 3-5-2: Giovane-Mosquera la coppia d'attacco per Zanetti, mentre Baroni si affiderà a Simeone e Adams. Ecco le probabili formazioni
Le scelte di Zanetti
VERONA (3-5-2) la probabile formazione: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti
- L'allenatore dell'Hellas ritrova Frese dopo la squalifica e prenderà il posto sulla sinistra al posto di Bradaric, sull'altro lato Oyegoke;
- in mezzo al campo Al Musrati dovrebbe essere preferito ancora a Gagliardini;
- in avanti dal 1' la coppia Giovane-Mosquera
Le scelte di Baroni
TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. All. Baroni
- La coppia d'attacco per l'allenatore granata sarà composta da Simeone e Adams;
- Coco torna dalla Coppa d'Africa e completerà il terzetto difensivo con Ismajli e Maripan;
- ballottaggio in mezzo tra Tameze e Asllani, con il primo favorito