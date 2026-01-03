Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Verona-Torino

Serie A

Domenica alle 18 al Bentegodi si gioca Verona-Torino. Un ballottaggio in mezzo al campo per entrambi gli allenatori che giocheranno a specchio col 3-5-2: Giovane-Mosquera la coppia d'attacco per Zanetti, mentre Baroni si affiderà a Simeone e Adams. Ecco le probabili formazioni

18^ GIORNATA, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
Difensore centrale di destra
pubblicità
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Verona
Daniel Oyegoke
Daniel Oyegoke
Esterno destro
Verona
Suat Serdar
Suat Serdar
Mezzala destra
Verona
Al Musrati
Al Musrati
Centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
Mezzala sinistra
pubblicità
Verona
Martin Frese
Martin Frese
Esterno sinistro
Verona
Giovane
Giovane
Attaccante
pubblicità
Verona
Daniel Mosquera
Daniel Mosquera
Attaccante

Le scelte di Zanetti

VERONA (3-5-2) la probabile formazione: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

  • L'allenatore dell'Hellas ritrova Frese dopo la squalifica e prenderà il posto sulla sinistra al posto di Bradaric, sull'altro lato Oyegoke;
  • in mezzo al campo Al Musrati dovrebbe essere preferito ancora a Gagliardini;
  • in avanti dal 1' la coppia Giovane-Mosquera
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale di destra
pubblicità
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Mezzala destra
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezzala sinistra
pubblicità
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno sinistro
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante
pubblicità
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante

Le scelte di Baroni

TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. All. Baroni

  • La coppia d'attacco per l'allenatore granata sarà composta da Simeone e Adams;
  • Coco torna dalla Coppa d'Africa e completerà il terzetto difensivo con Ismajli e Maripan;
  • ballottaggio in mezzo tra Tameze e Asllani, con il primo favorito

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Como-Udinese

guida tv

La partita tra Como e Udinese della 18^ giornata di Serie A si gioca sabato 3 gennaio alle 12.30...

Allegri: "Leao da centravanti non si addormenta"

milan

L'allenatore del Milan commenta il prezioso successo di Cagliari che rilancia i rossoneri...

Inter, Acerbi ok per il Bologna. Bonny punta Parma

inter

Acerbi - infortunatosi nella sfida di Champions dello scorso 9 dicembre contro il Liverpool -...

Dove vedere Cagliari-Milan

guida tv

La partita Cagliari-Milan della 18^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 2 gennaio alle ore...

Spalletti: "Mercato? Non ho bisogno di nulla"

JUVE

Il 2026 della Juventus inizia contro il Lecce: "Non sarà facile. Vorremmo sempre comandare il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE