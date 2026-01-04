Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 18^ giornataguida tv
Oggi, domenica 4 gennaio, si scende in campo per la 18^giornata. Alle 18.00 Verona-Torino su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
Sono quattro gli appuntamenti della domenica del 18^ turno di Serie A. Si inizia alle 12.30 con Lazio-Napoli e si prosegue alle 15.00 con Fiorentina-Cremonese. Alle 18.00, sarà il momento di Verona-Torino su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi; inviati Marina Presello e Paolo Aghemo. La domenica di chiude alle 20.45 con Inter-Bologna.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Marco Bucciantini ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis e Luca Marchetti.
Serie A, le partite di oggi
Domenica 4 gennaio
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Marco Bucciantini
- ore 12.30: Lazio-Napoli su DAZN
- ore 15.00: Fiorentina-Cremonese su DAZN
- alle 18.00: VERONA-TORINO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Massimo Gobbi; inviati Marina Presello e Paolo Aghemo
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile
- dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis e Luca Marchetti
- Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara
- ore 20.45: Inter-Bologna su DAZN