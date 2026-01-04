Oggi, domenica 4 gennaio, si scende in campo per la 18^giornata. Alle 18.00 Verona-Torino su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

Sono quattro gli appuntamenti della domenica del 18^ turno di Serie A. Si inizia alle 12.30 con Lazio-Napoli e si prosegue alle 15.00 con Fiorentina-Cremonese. Alle 18.00, sarà il momento di Verona-Torino su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi; inviati Marina Presello e Paolo Aghemo. La domenica di chiude alle 20.45 con Inter-Bologna.