Martedì 6 gennaio il Lecce ospita la Roma alle 18 (match da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Due ballottaggi per l'ex Di Francesco sugli esterni d'attacco: Pierotti e Banda sono al momento in vantaggio per supportare Camarda. Emergenza nella difesa giallorossa: Mancini ed Hermoso sono squalificati, occasione per Ghilardi. I trequartisti saranno Soulé ed El Shaarawy, Ferguson è in vantaggio su Dybala per il ruolo di prima punta

