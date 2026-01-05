Martedì 6 gennaio il Lecce ospita la Roma alle 18 (match da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Due ballottaggi per l'ex Di Francesco sugli esterni d'attacco: Pierotti e Banda sono al momento in vantaggio per supportare Camarda. Emergenza nella difesa giallorossa: Mancini ed Hermoso sono squalificati, occasione per Ghilardi. I trequartisti saranno Soulé ed El Shaarawy, Ferguson è in vantaggio su Dybala per il ruolo di prima punta
Le scelte di Di Francesco
LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Pérez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco
- Di Francesco potrebbe optare per il 4-3-3 con Camarda punta centrale
- Dubbio sulla fascia destra, dove Pierotti è in vantaggio su N'dri
- Ballottaggio anche per il ruolo di esterno sinistro, con Banda favorito su Sottil
Le scelte di Gasperini
ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Svilar; Ghilardi, Ziólkowski, Rensch; Çelik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini
- Per Gasperini è emergenza in difesa: Mancini ed Hermoso sono squalificati (erano diffidati e sono stati ammoniti nell'ultima match perso contro l'Atalanta), Ndicka è ancora impegnato in Coppa d'Africa
- Difesa quindi inedita contro il Lecce, composta dal trio Ghilardi-Ziólkowski-Rensch
- Dovbyk non è ancora pronto a livello di preparazione, pertanto contro il Lecce dovrebbe esserci nuovamente Ferguson in attacco, l'irlandese è in vantaggio su Dybala
- El Shaarawy dovrebbe essere la novità sulla trequarti, al suo fianco ci sarà Soulé