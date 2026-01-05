Offerte Sky
Lecce-Roma, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Martedì 6 gennaio il Lecce ospita la Roma alle 18 (match da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Due ballottaggi per l'ex Di Francesco sugli esterni d'attacco: Pierotti e Banda sono al momento in vantaggio per supportare Camarda. Emergenza nella difesa giallorossa: Mancini ed Hermoso sono squalificati, occasione per Ghilardi. I trequartisti saranno Soulé ed El Shaarawy, Ferguson è in vantaggio su Dybala per il ruolo di prima punta 

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Lecce
Wladimiro Falcone
PORTIERE
Lecce
Matías Pérez
Terzino destro
Lecce
Kialonda Gaspar
DIFENSORE CENTRALE
Lecce
Tiago Gabriel
DIFENSORE CENTRALE
Lecce
Antonino Gallo
TERZINO SINISTRO
Lecce
Mohamed Kaba
MEZZALA DESTRA
Lecce
Ylber Ramadani
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Lecce
Youssef Maleh
MEZZALA SINISTRA
Lecce
Santiago Pierotti
ATTACCANTE DESTRO
Lecce
Francesco Camarda
ATTACCANTE CENTRALE
Lecce
Lameck Banda
ATTACCANTE SINISTRO

Le scelte di Di Francesco

LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Pérez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco

  • Di Francesco potrebbe optare per il 4-3-3 con Camarda punta centrale
  • Dubbio sulla fascia destra, dove Pierotti è in vantaggio su N'dri
  • Ballottaggio anche per il ruolo di esterno sinistro, con Banda favorito su Sottil
Roma
Mile Svilar
PORTIERE
Roma
Daniele Ghilardi
DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA
Roma
Jan Ziólkowski
DIFENSORE CENTRALE
Roma
Devyne Rensch
DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA
Roma
Zeki Çelik
ESTERNO DESTRO
Roma
Manu Koné
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Roma
Bryan Cristante
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Roma
Wesley Vinícius Wesley
ESTERNO SINISTRO
Roma
Matías Soulé
TREQUARTISTA
Roma
Stephan El Shaarawy
TREQUARTISTA
Roma
Evan Ferguson
ATTACCANTE

Le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Svilar; Ghilardi, Ziólkowski, Rensch; Çelik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini

  • Per Gasperini è emergenza in difesa: Mancini ed Hermoso sono squalificati (erano diffidati e sono stati ammoniti nell'ultima match perso contro l'Atalanta), Ndicka è ancora impegnato in Coppa d'Africa
  • Difesa quindi inedita contro il Lecce, composta dal trio Ghilardi-Ziólkowski-Rensch
  • Dovbyk non è ancora pronto a livello di preparazione, pertanto contro il Lecce dovrebbe esserci nuovamente Ferguson in attacco, l'irlandese è in vantaggio su Dybala
  • El Shaarawy dovrebbe essere la novità sulla trequarti, al suo fianco ci sarà Soulé

