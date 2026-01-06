Offerte Sky
Le probabili formazioni di Torino-Udinese

Serie A

La buona prestazione vista col Verona porta Baroni a confermare la squadra che è passata al Bentegodi, con Adams e Simeone titolari. L'Udinese ripresenta Solet da primo minuto in difesa con Bertola in vantaggio su Kabasele e Kamara sulla fascia sinistra. Ballottaggio in porta con Padelli possibile titolare e Okoye in panchina. Torino-Udinese è in programma domani, 7 gennaio, alle 20.45. Le probabili formazioni

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore di sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno di destra
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Centrocampista di destra
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
Centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Centrocampista di sinistra
Torino
Zakaria Aboukhlal
Zakaria Aboukhlal
Esterno di sinistra
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

Le scelte di Baroni

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Baroni

  • Baroni conferma le scelte di Verona con Ilkhan e Aboukhlal titolari nella linea a 5 
  • Conferme anche in attacco per Adams e Simeone, con Zapata in panchina
  • Pedersen è ancora out, recuperati invece Nkounkou e Ngonge
Udinese
Daniele Padelli
Daniele Padelli
Portiere
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
Difensore di destra
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
Esterno di destro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Centrocampista di destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
Centrocampista di sinistra
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno di sinistra
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

Le scelte di Runjaic

UDINESE (3-5-2): Padelli; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • ballottaggio aperto in porta tra Padelli e Okoye
  • Kamara è preferito sulla fascia sinistra a Bertola ma quest'ultimo è in vantaggio su Kabasele per un posto dal 1' in difesa
  • a centrocampo dubbio anche tra Ekkelenkamp e Miller
  • Nel terzetto difensivo si rivede anche Solet che ha recuperato dall'influenza

