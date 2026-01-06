Le probabili formazioni di Torino-Udinese

La buona prestazione vista col Verona porta Baroni a confermare la squadra che è passata al Bentegodi, con Adams e Simeone titolari. L'Udinese ripresenta Solet da primo minuto in difesa con Bertola in vantaggio su Kabasele e Kamara sulla fascia sinistra. Ballottaggio in porta con Padelli possibile titolare e Okoye in panchina. Torino-Udinese è in programma domani, 7 gennaio, alle 20.45. Le probabili formazioni
Le scelte di Baroni
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Baroni
- Baroni conferma le scelte di Verona con Ilkhan e Aboukhlal titolari nella linea a 5
- Conferme anche in attacco per Adams e Simeone, con Zapata in panchina
- Pedersen è ancora out, recuperati invece Nkounkou e Ngonge
Le scelte di Runjaic
UDINESE (3-5-2): Padelli; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- ballottaggio aperto in porta tra Padelli e Okoye
- Kamara è preferito sulla fascia sinistra a Bertola ma quest'ultimo è in vantaggio su Kabasele per un posto dal 1' in difesa
- a centrocampo dubbio anche tra Ekkelenkamp e Miller
- Nel terzetto difensivo si rivede anche Solet che ha recuperato dall'influenza