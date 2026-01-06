Le probabili formazioni di Torino-Udinese

La buona prestazione vista col Verona porta Baroni a confermare la squadra che è passata al Bentegodi, con Adams e Simeone titolari. L'Udinese ripresenta Solet da primo minuto in difesa con Bertola in vantaggio su Kabasele e Kamara sulla fascia sinistra. Ballottaggio in porta con Padelli possibile titolare e Okoye in panchina. Torino-Udinese è in programma domani, 7 gennaio, alle 20.45. Le probabili formazioni

