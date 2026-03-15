La partita Lazio-Milan valida per la 29^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 15 marzo alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Milan

Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro la Lazio (6V, 1N), trovando la sconfitta nel parziale il 24 gennaio 2023 (0-4) e il 2 marzo 2025 (1-2). La Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 12 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A, con il parziale in perfetto equilibrio tra le due formazioni, grazie a quattro successi a testa e quattro pareggi. L'incontro più recente tra le due squadre allo Stadio Olimpico è terminato 2-2, il 31 agosto 2024 (gol di Valentín Castellanos e Boulaye Dia da un lato, Strahinja Pavlovic e Rafael Leão dall'altro). Il Milan è andato a segno in ben 25 delle ultime 27 partite contro la Lazio in Serie A, realizzando un totale di 43 reti nel parziale, una media di 1,6 a incontro. La Lazio ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro un'avversaria con più punti in classifica a inizio giornata (2-1 contro il Sassuolo), dopo una serie di sette partite consecutive senza successi (2N, 5P). Dopo i successi contro Cremonese e Inter in campionato, entrambi senza subire gol, il Milan può registrare tre vittorie consecutive senza incassare reti in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (in quel caso contro Lecce, Bologna e Udinese). Nonostante il successo nell'ultima giornata, la Lazio ha collezionato al massimo 37 punti nelle prime 28 gare stagionali in Serie A per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2004/05 (34), il 2007/08 (34) e il 2009/10 (26). Il Milan ha ottenuto 60 punti nelle 28 partite di questo campionato e solo due volte nelle ultime 20 stagioni ne ha registrati almeno 63 nelle prime 29 gare giocate: nel 2011/12 (63) e il 2021/22 (63).