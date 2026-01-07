Milan-Genoa, in programma giovedì 8 gennaio alle 20.45, chiuderà la 19^ giornata di Serie A: tra i rossoneri tornano titolari Gabbia e Pulisic, che farà coppia con Leao. Loftus-Cheek è recuperato, ma va in panchina. Ancora out Nkunku per guai alla caviglia. De Rossi si affida ancora all'ex Colombo, che farà coppia con Vitinha
Milan (3-5-2), la probabile formazione
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri
- Torna Gabbia titolare al centro della difesa, con Bartesaghi a sinistra ed Estupinan in panchina
- Davanti si rivede la coppia Pulisic-Leao
- Nkunku non sarà a disposizione, recuperato Loftus-Cheek per la panchina
Genoa (3-5-2), la probabile formazione
Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- Solito ballottaggio Thorsby-Ellertson, dovrebbe spuntarla il norvegese
- In attacco più l'ex Colombo di Ekuban per affiancare Vitinha