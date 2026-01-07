Offerte Sky
Milan-Genoa, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Milan-Genoa, in programma giovedì 8 gennaio alle 20.45, chiuderà la 19^ giornata di Serie A: tra i rossoneri tornano titolari Gabbia e Pulisic, che farà coppia con Leao. Loftus-Cheek è recuperato, ma va in panchina. Ancora out Nkunku per guai alla caviglia. De Rossi si affida ancora all'ex Colombo, che farà coppia con Vitinha

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Probabili formazioni
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
Attaccante
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
Attaccante

Milan (3-5-2), la probabile formazione

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

  • Torna Gabbia titolare al centro della difesa, con Bartesaghi a sinistra ed Estupinan in panchina
  • Davanti si rivede la coppia Pulisic-Leao
  • Nkunku non sarà a disposizione, recuperato Loftus-Cheek per la panchina
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale di destra
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale di sinistra
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Esterno destro
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Morten Thorsby
Morten Thorsby
Mezzala sinistra
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Esterno sinistro
Genoa
Vitinha
Vitinha
Attaccante
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Attaccante

Genoa (3-5-2), la probabile formazione

Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • Solito ballottaggio Thorsby-Ellertson, dovrebbe spuntarla il norvegese
  • In attacco più l'ex Colombo di Ekuban per affiancare Vitinha

