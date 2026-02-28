"Big Rom" è tornato: 281 giorni dopo , torna al gol, e che gol: una rete pesantissima, che regala tre punti al Napoli fondamentali nella corsa Champions, nel momento più difficile. Lukaku segna e si commuove , togliendosi la maglia mentre non riesce a contenere l'emozione. Ed è in lacrime anche quando nell'intervista post partita spiega quello che ha provato in questi mesi lontano dai campi per il lungo infortunio. "A livello personale il calcio mi ha dato tanto, tutto nella vita. Perdere mio padre è stato pesante ma io vado avanti per i miei figli, per mio fratello e per il Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare al Napoli ero morto : l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile ma dobbiamo guardare avanti e fare di tutto per arrivare il più in alto possibile".

Juan Jesus: "Senza gli infortuni avremmo dato fastidio a tanti"

"Sono contento per Romelu che ci ha dato una mano, ci è mancato tanto", le parole di Juan Jesus. "Ha sofferto per 4 mesi ma è stato un professionista e ci ha dato una mano nel momento del bisogno. Abbiamo avuto un brutto periodo perdendo giocatori importantisismi: con un Napoli al completo avremmo dato fastidio a tante squadre perché l’anno scorso abbiamo dimostrato chi siamo. Abbiamo anche aggiunto De Bruyne, uno dei più forti che abbiano mai giocato, e avremmo meritato più punti. Nonostante le difficoltà abbiamo scoperto Vergara e abbiamo visto che la forza del gruppo è quello che conta. Ci sono mancati giocatori importanti ma chi c’era ha dato una grossa mano".