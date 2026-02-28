"Questa stagione mi sta rendendo un allenatore migliore", commenta l'allenatore del Napoli. "Sto gestendo situazioni che non mi erano mai capitate prima, anche a livello umano". Poi chiarisce: "Futuro? Ho ancora un anno di contratto, ma nelle ultime partite ci disegneremo il nostro futuro". Su Lukaku: "Il gol gli darà fiducia, spero che lui e De Bruyne possano giocare i Mondiali" VERONA-NAPOLI 1-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Lo ha aspettato a lungo, e adesso Antonio Conte può gioire con lui. Il ritorno al gol di Lukaku gli regala innanzitutto tre punti d'oro per la corsa alla Champions ma anche la speranza di aver ritrovato uno dei suoi big a cui ha dovuto rinunciare per tutta la stagione. "Al di là di come finirà questa stagione – commenta l'allenatore del Napoli - questa è una stagione che mi porterò dentro, a livello di esperienza nella mia carriera. Mi sta dando veramente tanto, insegnandomi a gestire situazioni che non mi erano mai capitate prima. Questa annata mi sta migliorando sotto tantissimi aspetti, mi sento un allenatore molto più forte". Su Lukaku: "So benissimo quanto Romelu soffra: so quanto lui vorrebbe aiutarci e vorrebbe aiutarmi perché abbiamo un rapporto personale molto stretto. Sta crescendo di condizione e io sto cercando di usarlo nel migliore dei modi, nelle situazioni specifiche in cui può incidere. Oggi l'ha fatto. Sono contento perché questo gol gli può dare morale e fiducia: deve trovare la condizione perché ha anche i Mondiali quest'estate e mi piacerebbe che lui e De Bruyne potessero giocarli".

"Il mio futuro? Ho ancora un anno di contratto" "E' stata una partita in cui avevamo tutto da perdere, sicuramente si poteva fare meglio: il primo tempo è stato di gestione, abbiamo fatto girare la palla molto lentamente. Poi queste sono partite in cui l'episodio può cambiare, avevo detto ai ragazzi dopo il primo tempo di fare attenzione perché in queste partite un episodio può rivoltarti tutto contro. Siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio e poi trovare la vittoria. Mancano 11 partite e sappiamo che in queste partite ci stiamo costruendo il nostro futuro, che competizione faremo nella prossima stagione. Il mio futuro al Napoli? Io ho un altro anno di contratto con il Napoli: ora stiamo pensando al presente per cercare di ridisegnarci il futuro migliore possibile. Per noi sarebbe giocare la Champions ma sappiamo benissimo che ci sarà da lottare perché in tanti hanno questa voglia. Ci sono 6 o 7 squadre in lotta e molte stanno meglio di noi che stiamo ancora arrancando. Sappiamo che se giochi la Champions è un discorso mentre se giochi Europa League o Conference o non giochi le coppe è tutto un altro discorso. Noi sappiamo che stiamo correndo questo rischio".