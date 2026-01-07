Dove vedere Napoli-Hellas Verona

La partita Napoli-Hellas Verona, valida per la 19^ giornata di Serie A sarà trasmessa mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Hellas Verona

L'Hellas Verona ha vinto 14 delle 64 sfide contro il Napoli in Serie A (15N, 35P) e solo contro Fiorentina (17) e Cagliari (15) ha ottenuto più successi in Serie A (14 anche contro l'Udinese). Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1N, 1P), segnando 14 reti nel periodo (esattamente due di media a match). Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 20 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (15V, 5N), l'ultimo successo degli scaligeri in trasferta contro i partenopei nel torneo risale al 2 gennaio 1983 (2-1 grazie alla doppietta di Pietro Fanna) con Osvaldo Bagnoli allenatore. Il Napoli è l'unica squadra che è rimasta imbattuta in casa nell'anno solare 2025 tra le formazioni dei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (15V, 6N in 21 match interni); in generale, i partenopei non perdono allo stadio Maradona da 22 match ufficiali di fila e non fanno meglio dal periodo tra marzo 2018 e febbraio 2019 (23 in quel caso). Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro gare considerando tutte le competizioni per 2-0: la squadra azzurra non arriva a cinque vittorie di fila da gennaio 2025 (serie di sette in quel caso) e non vince cinque partite senza subire alcun gol da febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina. L'Hellas Verona ha perso tutte le ultime otto sfide in Serie A contro la squadra campione in carica, subendo più del quadruplo dei gol segnati per un punteggio aggregato di 5-21. L'Hellas Verona ha vinto solo una delle nove trasferte disputate in questo campionato (3N, 5P).