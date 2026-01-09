Le probabili formazioni di Como-Bologna

Sfida con vista sull'Europa fra Como e Bologna che aprono il girone di ritorno della serie A. Fabregas ha dei dubbi sia in difesa che a centrocampo mentre Italiano ripropone dal primo minuto Orsolini nel tridente alle spalle di Castro.
Le scelte di Fabregas
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, D.Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
- Diversi ballottaggi nella formazione di Fabregas
- In difesa Diego Carlos favorito su Van Der Brempt
- Da Cunha potrebbe restare fuori a centrocampo
- Vojovoda in vantaggio su Khun come esterno alto
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Pochi dubbi per Italiano che deve ancora rinunciare a Skorupski
- Pobega-Moro in ballottaggio a centrocampo
- Torna Orsolini, non al meglio come titolare. Castro parte da attaccante