Le probabili formazioni di Como-Bologna

Serie A

Sfida con vista sull'Europa fra Como e Bologna che aprono il girone di ritorno della serie A. Fabregas ha dei dubbi sia in difesa che a centrocampo mentre Italiano ripropone dal primo minuto Orsolini nel tridente alle spalle di Castro.

Probabili formazioni
Como
Jean Butez
Portiere
Como
Ivan Smolcic
Terzino destro
Como
Diego Carlos
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Difensore centrale
Como
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Maxence Caqueret
Centrocampista centrale
Como
Mërgim Vojvoda
Esterno destro
Como
Nico Paz
Trequartista
Como
Jesús Rodriguez
Esterno sinistro
Como
Tasos Douvikas
Attaccante

Le scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, D.Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

  • Diversi ballottaggi nella formazione di Fabregas
  • In difesa Diego Carlos favorito su Van Der Brempt
  • Da Cunha potrebbe restare fuori a centrocampo
  • Vojovoda in vantaggio su Khun come esterno alto
Bologna
Federico Ravaglia
Portiere
Bologna
Emil Holm
Terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Tommaso Pobega
Centrocampista centrale
Bologna
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Riccardo Orsolini
Attaccante di destra
Bologna
Jens Odgaard
Trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Attaccante di sinistra
Bologna
Santiago Castro
Attaccante centrale

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano 

  • Pochi dubbi per Italiano che deve ancora rinunciare a Skorupski
  • Pobega-Moro in ballottaggio a centrocampo
  • Torna Orsolini, non al meglio come titolare. Castro parte da attaccante

