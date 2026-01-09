Offerte Sky
Udinese-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match di domani alle 15, l'Udinese aspetta il Pisa. Kosta Runjaic dovrebbe riproporre la formazione che ha battuto il Torino, con Zaniolo e Davis davanti. Gilardino pensa a Moreo al posto di Nzola. Due i ballottaggi: Calabresi/Coppola in difesa, Marin/Leris a centrocampo. Le probabili di Udinese-Pisa

SERIE A, 20^ GIORNATA: INDISPONIBILI E SQUALIFICATI 

Probabili formazioni
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
Esterno destro
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
Mezz'ala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Mezz'ala sinistra
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic

  • Kosta Runjaic dovrebbe confermare gli undici che hanno vinto a Bologna
  • davanti la coppia Zaniolo-Davis

 

Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore centrale di destra
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Mezz'ala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Gabriele Piccinini
Gabriele Piccinini
Mezz'ala sinistra
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Attaccante
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
Attaccante

PISA (3-5-2) la probabile formazione

Semper; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Moreo, Tramoni. All. Gilardino

  • Rispetto alla formazione che ha perso 0-3 con il Como, Gilardino pensa a Moreo davanti al posto di Nzola
  • Ballottaggio Calabresi/Coppola sulla destra in difesa
  • A centrocampo dubbio tra Marin e Leris come mezz’ala sinistra

