Nel match di domani alle 15, l'Udinese aspetta il Pisa. Kosta Runjaic dovrebbe riproporre la formazione che ha battuto il Torino, con Zaniolo e Davis davanti. Gilardino pensa a Moreo al posto di Nzola. Due i ballottaggi: Calabresi/Coppola in difesa, Marin/Leris a centrocampo. Le probabili di Udinese-Pisa
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic
- Kosta Runjaic dovrebbe confermare gli undici che hanno vinto a Bologna
- davanti la coppia Zaniolo-Davis
PISA (3-5-2) la probabile formazione
Semper; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Moreo, Tramoni. All. Gilardino
- Rispetto alla formazione che ha perso 0-3 con il Como, Gilardino pensa a Moreo davanti al posto di Nzola
- Ballottaggio Calabresi/Coppola sulla destra in difesa
- A centrocampo dubbio tra Marin e Leris come mezz’ala sinistra