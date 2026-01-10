La partita Como-Bologna, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 10 gennaio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Bologna

Il Bologna ha vinto le ultime due sfide contro il Como in Serie A (entrambe al Dall'Ara, tra cui il match d'andata dello scorso 30 agosto per 1-0) e potrebbe ottenere tre successi di fila contro i lariani per la prima volta nel torneo; inoltre, gli emiliani non hanno mai vinto entrambe le sfide in una singola stagione contro i lombardi nel massimo campionato. Il Bologna è la squadra contro cui il Como ha disputato il maggior numero di match casalinghi senza mai perdere in Serie A: in 10 sfide al Sinigaglia sette vittorie dei lariani e tre pareggi. Con 33 punti, questo è il nuovo record per il Como nelle prime 18 partite disputate in un torneo di Serie A. I lariani hanno vinto tre match di fila per la prima volta in questo campionato; l'ultima volta che hanno ottenuto più successi consecutivi in Serie A risale allo scorso aprile-maggio (sei in quel caso). Dopo i successi contro Udinese e Pisa nel 2026, il Como potrebbe vincere ciascuna delle prime tre partite in un singolo anno solare per la prima volta nella sua storia in Serie A. Il Como è la squadra che ha subito il minor numero di reti in partite casalinghe in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: tre gol concessi in otto match al Sinigaglia. Momento di crisi del Bologna, che nelle ultime sei partite di campionato ha raccolto appena due punti (2N, 4P): da inizio dicembre, infatti, nessuna squadra ha conquistato meno punti in Serie A degli emiliani (a quota due anche il Pisa).