Inter-Napoli, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Inter e Napoli si affrontano domenica 11 gennaio alle 20.45. Nessun dubbio per Chivu, che si affida ai titolari dopo il turnover a Parma: in difesa torna Bastoni, a centrocampo rientrano Barella e Zielinski, in attacco Pio Esposito lascia il posto a Thuram. Conte deve rinunciare a Neres, che non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra: il tridente sarà composto da Politano in posizione avanzata insieme a Højlund ed Elmas. Juan Jesus e Spinazzola tornano titolari

CHIVU: "HO GRANDE STIMA PER CONTE"

Probabili formazioni
Inter
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
Inter
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
Inter
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Attaccante
Inter
Lautaro Martínez
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. All. Chivu

  • Dopo il turnover contro il Parma, Chivu torna a schierare la formazione titolare: in difesa rientra Bastoni a sinistra al posto di Carlos Augusto
  • A centrocampo Sucic e Mkhitaryan lasceranno il posto a Barella e Zielinski
  • Si ricompone l'attacco titolare: Pio Esposito va in panchina, ci sarà Thuram accanto a Lautaro Martinez
  • Ancora out Darmian e Dumfries (l'olandese rientrerà a fine febbraio), Diouf recuperato
  • Indisponibili i due portieri di riserva Josep Martinez e Di Gennaro, convocato il 20enne Alessandro Calligaris, portiere dell'Inter Under 23
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Amir Rrahmani
difensore centrale di destra
Napoli
Alessandro Buongiorno
difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
difensore centrale di sinistra
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
Napoli
Matteo Politano
Attaccante destro
Napoli
Rasmus Højlund
Attaccante centrale
Napoli
Eljif Elmas
Attaccante sinistro

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-3), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Højlund, Elmas. All. Conte

  • David Neres non riesce a recuperare per il match contro l'Inter, ha ancora fastidio alla caviglia sinistra: al suo posto Politano sarà avanzato nel tridente d'attacco completato da Højlund ed Elmas
  • Di Lorenzo prenderà il posto lasciato da Politano sulla destra a centrocampo, sulla fascia sinistra Spinazzola torna dal 1'
  • In difesa torna titolare Juan Jesus

