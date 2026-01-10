Inter e Napoli si affrontano domenica 11 gennaio alle 20.45. Nessun dubbio per Chivu, che si affida ai titolari dopo il turnover a Parma: in difesa torna Bastoni, a centrocampo rientrano Barella e Zielinski, in attacco Pio Esposito lascia il posto a Thuram. Conte deve rinunciare a Neres, che non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra: il tridente sarà composto da Politano in posizione avanzata insieme a Højlund ed Elmas. Juan Jesus e Spinazzola tornano titolari
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2), la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. All. Chivu
- Dopo il turnover contro il Parma, Chivu torna a schierare la formazione titolare: in difesa rientra Bastoni a sinistra al posto di Carlos Augusto
- A centrocampo Sucic e Mkhitaryan lasceranno il posto a Barella e Zielinski
- Si ricompone l'attacco titolare: Pio Esposito va in panchina, ci sarà Thuram accanto a Lautaro Martinez
- Ancora out Darmian e Dumfries (l'olandese rientrerà a fine febbraio), Diouf recuperato
- Indisponibili i due portieri di riserva Josep Martinez e Di Gennaro, convocato il 20enne Alessandro Calligaris, portiere dell'Inter Under 23
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-3), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Højlund, Elmas. All. Conte
- David Neres non riesce a recuperare per il match contro l'Inter, ha ancora fastidio alla caviglia sinistra: al suo posto Politano sarà avanzato nel tridente d'attacco completato da Højlund ed Elmas
- Di Lorenzo prenderà il posto lasciato da Politano sulla destra a centrocampo, sulla fascia sinistra Spinazzola torna dal 1'
- In difesa torna titolare Juan Jesus