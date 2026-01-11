Genoa-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Genoa e Cagliari in campo domani alle 18.30. De Rossi va verso la conferma della formazione che ha pareggiato con il Milan, e ritrova per la panchina Messias, mentre Pisacane dovrebbe cambiare 3 giocatori rispetto alla partita contro la Cremonese, con Esposito di nuovo dal 1' in coppia con Borrelli. Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari
GENOA (3-5-2) la probabile formazione
Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- Un solo cambio rispetto all'undici che ha pareggiato contro il Milan, con Ellertsson in vantaggio nel ballottaggio su Thorsby
- davanti spazio alla coppia Vitinha-Colombo
- ancora indisponibili Siegrist, Onana, Cuenca, Gronbaek e Cornet
- De Rossi recupera Messias per la panchina
CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione
Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
- Pisacane dovrebbe cambiare 3 giocatori rispetto alla partita contro la Cremonese
- Zappa arretra in difesa al posto di Mina, infortunato
- Probabile cambio di modulo, da 3-4-2-1 a 3-5-2, con Mazzitelli e Obert rispettivamente mezzala sinistra ed esterno sinistro al posto dei trequartisti Luvumbo e Gaetano
- In attacco Esposito dovrebbe tornare dal 1' in coppia con Borrelli. Quest'ultimo è in ballottaggio con Kilicsoy
- Ze Pedro, tornato dall'infortunio, è disponibile in panchina
- Oltre a Mina, out ancora Rog (che va verso la rescissione), Belotti, Felici, Folorunsho e Deiola