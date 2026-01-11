Genoa-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Genoa e Cagliari in campo domani alle 18.30. De Rossi va verso la conferma della formazione che ha pareggiato con il Milan, e ritrova per la panchina Messias, mentre Pisacane dovrebbe cambiare 3 giocatori rispetto alla partita contro la Cremonese, con Esposito di nuovo dal 1' in coppia con Borrelli. Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari

