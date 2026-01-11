Offerte Sky
Genoa-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Genoa e Cagliari in campo domani alle 18.30. De Rossi va verso la conferma della formazione che ha pareggiato con il Milan, e ritrova per la panchina Messias, mentre Pisacane dovrebbe cambiare 3 giocatori rispetto alla partita contro la Cremonese, con Esposito di nuovo dal 1' in coppia con Borrelli. Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari

ARBITRI SERIE A, LE DESIGNAZIONI PER LA 20^ GIORNATA

Probabili formazioni
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale di destra
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale di sinistra
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Esterno destro
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
Mezzala sinistra
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Esterno sinistro
Genoa
Vitinha
Vitinha
Attaccante
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Attaccante

GENOA (3-5-2) la probabile formazione

Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • Un solo cambio rispetto all'undici che ha pareggiato contro il Milan, con Ellertsson in vantaggio nel ballottaggio su Thorsby
  • davanti spazio alla coppia Vitinha-Colombo
  • ancora indisponibili Siegrist, Onana, Cuenca, Gronbaek e Cornet
  • De Rossi recupera Messias per la panchina  
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
Difensore centrale di destra
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Difensore centrale di sinistra
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Esterno destro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezzala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista centrale
Cagliari
Luca Mazzitelli
Luca Mazzitelli
Mezzala sinistra
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Esterno sinistro
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
Attaccante

CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione

Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

  • Pisacane dovrebbe cambiare 3 giocatori rispetto alla partita contro la Cremonese
  • Zappa arretra in difesa al posto di Mina, infortunato
  • Probabile cambio di modulo, da 3-4-2-1 a 3-5-2, con Mazzitelli e Obert rispettivamente mezzala sinistra ed esterno sinistro al posto dei trequartisti Luvumbo e Gaetano
  • In attacco Esposito dovrebbe tornare dal 1' in coppia con Borrelli. Quest'ultimo è in ballottaggio con Kilicsoy
  • Ze Pedro, tornato dall'infortunio, è disponibile in panchina
  • Oltre a Mina, out ancora Rog (che va verso la rescissione), Belotti, Felici, Folorunsho e Deiola

