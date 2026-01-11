Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese

La 20^ giornata di Serie A si chiuderà lunedì 12 gennaio alle 20.45 con la sfida tra Juventus e Cremonese, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Pochi cambi per i bianconeri rispetto alla vittoria contro il Sassuolo: l’unica novità dovrebbe essere il rientro di Kelly in difesa dopo l'infortunio, in avanti confermato David. Nicola punta sull'attacco composto da Bonazzoli e Vardy
Le scelte di Spalletti
JUVENTUS (4-2-3-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti
- La grande novità è in difesa: Kelly rientra dall'infortunio e dovrebbe essere il titolare in difesa insieme a Bremer. I terzini saranno Kalulu e Cambiaso
- Spalletti conferma David al centro dell'attacco dopo il gol contro il Sassuolo, con Miretti alle sue spalle
- Nessun cambio sulle fasce, dove giocheranno McKennie e Yildiz
- Il centrocampo resta invariato rispetto all'ultima partita, con Locatelli e Thuram che partiranno dal 1'
Le scelte di Nicola
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri; Zerbin, Vandeputte, Grassi, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Rispetto al pareggio nell'ultima giornata contro Cagliari, Vandeputte parte dal 1’, mentre Johsen va in panchina
- Davanti la coppia d'attacco sarà composta da Bonazzoli e Vardy
- A centrocampo Grassi è favorito su Payero