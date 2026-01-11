Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese

Serie A

La 20^ giornata di Serie A si chiuderà lunedì 12 gennaio alle 20.45 con la sfida tra Juventus e Cremonese, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Pochi cambi per i bianconeri rispetto alla vittoria contro il Sassuolo: l’unica novità dovrebbe essere il rientro di Kelly in difesa dopo l'infortunio, in avanti confermato David. Nicola punta sull'attacco composto da Bonazzoli e Vardy

LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
TERZINO DESTRO
pubblicità
Juventus
Gleison Bremer
Gleison Bremer
difensore centrale di destra
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
terzino sinistro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno sinistro
pubblicità
Juventus
Fabio Miretti
Fabio Miretti
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
esterno destro
pubblicità
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
attaccante centrale

Le scelte di Spalletti

JUVENTUS (4-2-3-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

  • La grande novità è in difesa: Kelly rientra dall'infortunio e dovrebbe essere il titolare in difesa insieme a Bremer. I terzini saranno Kalulu  Cambiaso
  • Spalletti conferma David al centro dell'attacco dopo il gol contro il Sassuolo, con Miretti alle sue spalle
  • Nessun cambio sulle fasce, dove giocheranno McKennie e Yildiz
  • Il centrocampo resta invariato rispetto all'ultima partita, con Locatelli e Thuram che partiranno dal 1'
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Goalkeeper
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
difensore centrale di destra
pubblicità
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
esterno destro
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
mezzala destra
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
centrocampista centrale
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
mezzala sinistra
pubblicità
Cremonese
Romano Floriani
Romano Floriani
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
pubblicità
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante

Le scelte di Nicola

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri; Zerbin, Vandeputte, Grassi, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Rispetto al pareggio nell'ultima giornata contro Cagliari, Vandeputte parte dal 1’, mentre Johsen va in panchina
  • Davanti la coppia d'attacco sarà composta da Bonazzoli e Vardy
  • A centrocampo Grassi è favorito su Payero

Serie A: Altre Notizie

Allegri: "Stesso errore del finale con il Genoa"

milan

L'allenatore del Milan analizza il finale della partita contro la Fiorentina: "Dopo l'1-1 abbiamo...

Dove vedere Inter-Napoli

guida tv

La partita tra Inter e Napoli della 20^ giornata di Serie A si gioca domenica 11 gennaio alle...

Spalletti: "Mercato? Corti in un paio di ruoli"

JUVENTUS

Spalletti prepara il match con la Cremonese, ma senza trascurare il mercato: "Dobbiamo completare...

Dove vedere Hellas Verona-Lazio

guida tv

La partita Hellas Verona-Lazio della 20^ giornata di Serie A, si gioca domenica 11 gennaio alle...

Zaniolo si opera al ginocchio, out due settimane

Serie A

L'attaccante dell'Udinese si ferma per almeno due settimane a causa di un piccolo intervento al...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE