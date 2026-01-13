Il centrocampista nerazzurro, uscito all'87' di Inter-Napoli per un problema al polpaccio, ha rimediato un risentimento muscolare al soleo sinistro che lo costringerà ai box per circa tre settimane. Calhanoglu rientrerà a metà febbraio e dovrebbe saltare le prossime sette partite: cinque gare di campionato e due di Champions. L'obiettivo è rivederlo contro la Juventus. Ecco i prossimi match che l'Inter giocherà senza il suo titolarissimo

INTER, IL COMUNICATO SULL'INFORTUNIO DI CALHANOGLU