Inter, quante partite salta Calhanoglu per infortunio tra Serie A e Champions League
Il centrocampista nerazzurro, uscito all'87' di Inter-Napoli per un problema al polpaccio, ha rimediato un risentimento muscolare al soleo sinistro che lo costringerà ai box per circa tre settimane. Calhanoglu rientrerà a metà febbraio e dovrebbe saltare le prossime sette partite: cinque gare di campionato e due di Champions. L'obiettivo è rivederlo contro la Juventus. Ecco i prossimi match che l'Inter giocherà senza il suo titolarissimo
- Al minuto 73 il provvisorio vantaggio su rigore contro il Napoli, poi all'86' la richiesta del cambio. E gli esami strumentali svolti in mattinata all'Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro: "La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni", recita la nota
- Un infortunio che dovrebbe costringere Calhanoglu a restare ai box almeno tre settimane
- Data: mercoledì 14 gennaio, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 16^ giornata (recupero)
- Data: sabato 17 gennaio, ore 15.00
- Competizione: Serie A, 21^ giornata
- Data: martedì 20 gennaio, ore 21.00
- Competizione: Champions League, 7^ giornata
- Data: venerdì 23 gennaio, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 22^ giornata
- Data: mercoledì 28 gennaio, ore 21.00
- Competizione: Champions League, 8^ giornata
- Data: weekend 31 gennaio-1 febbraio (data e orario da stabilire)
- Competizione: Serie A, 23^ giornata
- Data: weekend 7-8 febbraio (data e orario da stabilire)
- Competizione: Serie A, 24^ giornata
- Trascorse tre settimane di stop, Calhanoglu potrebbe rientrare in campo per il big match contro la Juventus in programma a San Siro a metà febbraio (data ancora da stabilire). È quanto si augura Chivu che, come detto, dovrà fare a meno del suo titolarissimo in cinque partite di campionato oltre agli ultimi due match della 'League Phase' in Champions