I numeri di Inter e Lecce

L'Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide contro il Lecce in campionato, segnando sempre almeno due reti nel periodo (16 reti - 2.7 di media); solo una volta i nerazzurri hanno ottenuto sette successi consecutivi contro i salentini in Serie A: tra il 1991 e il 1999. L'Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite contro il Lecce in campionato e solo contro il Como (sei) ha una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi in Serie A. Il Lecce è l'avversario contro cui l'Inter ha vinto in percentuale più sfide casalinghe nella sua storia in Serie A: 95% - 18 su 19 (1P), minimo 15 gare interne. Il Lecce ha perso, senza segnare alcun gol, tutte le ultime cinque partite di Serie A contro squadre che occupavano prima del match la prima posizione della classifica: tra queste cinque sconfitte, anche due contro l'Inter, 2-0 nel dicembre 2023 e 4-0 nel febbraio 2024. Il Lecce ha segnato in quattro delle ultime otto partite di Serie A, alternando un incontro a secco ad uno con gol in questo parziale, e ha segnato nel più recente contro il Parma. I giallorossi hanno incassato almeno una rete in ciascuna delle ultime quattro partite e, in questo campionato, non hanno mai raggiunto quota cinque gare consecutive senza mantenere la porta inviolata. Il Lecce ha pareggiato l'ultima trasferta di Serie A (1-1 contro la Juventus il 3 gennaio) e in questo campionato non ha mai evitato il ko per due gare esterne di fila (l'ultima volta in un singolo torneo risale alle ultime tre della scorsa stagione - 1V, 2N). L'Inter ha pareggiato nell'ultima partita di Serie A contro il Napoli, dopo 19 gare senza nemmeno un pari (15V, 4P); i nerazzurri non registrano almeno due pareggi consecutivi in campionato dal periodo tra maggio e agosto 2024 (tre in quel caso, contro Lazio, Hellas Verona e Genoa).