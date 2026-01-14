La partita Napoli-Parma, recupero della 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 14 gennaio alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Parma

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato (3V, 1N) e non ha mai registrato cinque match di fila senza sconfitta contro gli emiliani in Serie A. Dopo lo 0-0 del confrontro più recente dello scorso 18 maggio al Tardini, Napoli e Parma potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A solo per la seconda volta, dopo il periodo tra gennaio e giugno 1993. Il Napoli ha vinto quattro degli ultimi cinque match casalinghi contro il Parma in campionato (1P), tra cui i due più recenti e potrebbe ottenere tre successi interni di fila contro i Ducali per la prima volta in Serie A. Il Napoli è imbattuto nelle ultime 19 gare casalinghe di Serie A (14V, 5N) e tra le 20 squadre di questo campionato detiene la striscia di imbattibilità interna attualmente aperta più lunga: l'ultimo ko interno degli azzurri nella competizione risale all'8 dicembre 2024 contro la Lazio (0-1, gol di Isaksen). Il Napoli ha pareggiato le ultime due partite di Serie A, contro Inter e Hellas Verona, e non arriva a tre pareggi consecutivi in campionato da febbraio 2025, contro Roma, Udinese e Lazio in quel caso. Il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 partite di Serie A (4V, 2N, 4P); i gialloblù hanno vinto l'incontro più recente contro il Lecce, ma non ottengono due successi consecutivi nella competizione da luglio 2020, sotto la guida di D'Aversa (il primo in quel caso contro il Napoli). Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (3V, 1N), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 43 (17N, 23P); inoltre gli emiliani hanno segnato in tutte le ultime cinque gare esterne, dopo che nelle prime quattro di questo campionato non erano riusciti a trovare la via del gol.