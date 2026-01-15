E' un Massimiliano Allegri soddisfatto e sorridente al termine della partita vinta dal Milan, con qualche difficoltà, sul campo del Como. Un successo che tiene i rossoneri in scia dell'Inter capolista: " Vittoria diversa? Mah, è una vittoria importante , giocare contro il Como è complicato, perché loro hanno grande abilità nel palleggio, specie quando ti trovi in svantaggio perché rischi di capitolatre -dice - Ci ha tenuto in piedi Maignan nel primo tempo , abbiamo subìto delle azioni a campo aperto, una volta recuperato il risultato abbiamo fatto meglio, nel secondo tempo loro sono calati e hanno sbagliato di più tecnicamente, siamo stati più compatti mentre nel primo tempo eravamo troppo aperti".

"Giocare la Champions il prossimo anno sarebbe un grande risultato"

Il Milan è stata l'unica squadra capace di battere il Como al Sinigaglia in campionato, un messaggio alle avversarie? "Noi non abbiamo mandato nessun messaggio, mancano tanti punti, arrivare tra le prime quattro e andare a giocare la Champions il prossimo anno sarebbe un bellissimo risultato, bisogna stare zitti e stare concentrati su quello che è l'obiettivo finale". Rabiot sempre più trascinatore: "Se ci sono giocatori che costano tanto c'è un motivo e per questo che bisogna tenerli in campo perché ti fanno vincere le partite, è giusto che il Milan abbia dei grandi giocatori e insieme ai giocatori giovani che hanno le qualità da Milan e possono migliorare". Leao non brillantissimo ma decisivo per l'assist a Rabiot in occasione del 2-1: "Leao è un giocatore così, diventa decisivo anche quando non fa bellissime partite, stasera ha avuto due guizzi, questi giocatori li devi sfruttare e sperare che ti facciano vincere le partite - conclude - Che parta da esterno o da dentro cambia poco, l'importante è che capisca quali sono gli spazi da sfruttare e andarci".