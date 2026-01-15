Como-Milan, Allegri: "Corsa su noi stessi, Maignan ci ha tenuto in piedi"MILAN
L'allenatore del Milan commenta con grande soddisfazione la vittoria di Como arrivata in rimonta: "Ci ha tenuto in piedi Maignan nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto meglio, siamo stati più compatti". Su Rabiot: "Se certi giocatori costano tanto c'è un motivo e ti fanno vincere le partite". Messaggio al campionato: "No, giocare la Champions il prossimo anno sarebbe un bel risultato"
E' un Massimiliano Allegri soddisfatto e sorridente al termine della partita vinta dal Milan, con qualche difficoltà, sul campo del Como. Un successo che tiene i rossoneri in scia dell'Inter capolista: "Vittoria diversa? Mah, è una vittoria importante, giocare contro il Como è complicato, perché loro hanno grande abilità nel palleggio, specie quando ti trovi in svantaggio perché rischi di capitolatre -dice - Ci ha tenuto in piedi Maignan nel primo tempo, abbiamo subìto delle azioni a campo aperto, una volta recuperato il risultato abbiamo fatto meglio, nel secondo tempo loro sono calati e hanno sbagliato di più tecnicamente, siamo stati più compatti mentre nel primo tempo eravamo troppo aperti".
"Giocare la Champions il prossimo anno sarebbe un grande risultato"
Il Milan è stata l'unica squadra capace di battere il Como al Sinigaglia in campionato, un messaggio alle avversarie? "Noi non abbiamo mandato nessun messaggio, mancano tanti punti, arrivare tra le prime quattro e andare a giocare la Champions il prossimo anno sarebbe un bellissimo risultato, bisogna stare zitti e stare concentrati su quello che è l'obiettivo finale". Rabiot sempre più trascinatore: "Se ci sono giocatori che costano tanto c'è un motivo e per questo che bisogna tenerli in campo perché ti fanno vincere le partite, è giusto che il Milan abbia dei grandi giocatori e insieme ai giocatori giovani che hanno le qualità da Milan e possono migliorare". Leao non brillantissimo ma decisivo per l'assist a Rabiot in occasione del 2-1: "Leao è un giocatore così, diventa decisivo anche quando non fa bellissime partite, stasera ha avuto due guizzi, questi giocatori li devi sfruttare e sperare che ti facciano vincere le partite - conclude - Che parta da esterno o da dentro cambia poco, l'importante è che capisca quali sono gli spazi da sfruttare e andarci".