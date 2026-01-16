Yildiz ha smaltito l'influenza (come ha confermato Spalletti) e va verso una maglia da titolare. Locatelli, invece, potrebbe essere risparmiato visto che è diffidato e la Juve ha il Napoli in calendario. Pisacane pensa alla difesa a tre, per lui dubbio tra Obert e Idrissi. Il match è in programma sabato 17 gennaio alle 20.45 live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Cagliari
3-5-2: Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert Borrelli, Kilicsoy. All. Pisacane
- Dopo il ko contro il Genoa, Pisacane potrebbe tornare a tre dietro
- Ballottaggio a sinistra tra Obert e Idrissi
- Sono out Deiola, Folorunsho, Felici e Belotti
La probabile formazione della Juventus
4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti
- Locatelli è diffidato e potrebbe essere risparmiato: la prossima della Juve è contro il Napoli
- Yildiz aveva accusato una leggera influenza giovedì ma Spalletti ha confermato che sta bene
- In conferenza Spalletti ha parlato anche di Conceição: "Rientra ma non ha tutta la partita"