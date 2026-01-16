Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Cagliari-Juventus

Serie A

Yildiz ha smaltito l'influenza (come ha confermato Spalletti) e va verso una maglia da titolare. Locatelli, invece, potrebbe essere risparmiato visto che è diffidato e la Juve ha il Napoli in calendario. Pisacane pensa alla difesa a tre, per lui dubbio tra Obert e Idrissi. Il match è in programma sabato 17 gennaio alle 20.45 live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LA CONFERENZA DI SPALLETTI

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
Difensore centrale di destra
pubblicità
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Esterno destro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezzala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista centrale
Cagliari
Luca Mazzitelli
Luca Mazzitelli
Mezzala sinistra
pubblicità
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Esterno sinistro
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
Attaccante
pubblicità
Cagliari
Semih Kiliçsoy
Semih Kiliçsoy
Attaccante

La probabile formazione del Cagliari

3-5-2: Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert Borrelli, Kilicsoy. All. Pisacane

  • Dopo il ko contro il Genoa, Pisacane potrebbe tornare a tre dietro
  • Ballottaggio a sinistra tra Obert e Idrissi
  • Sono out Deiola, Folorunsho, Felici e Belotti
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino destro
pubblicità
Juventus
Bremer
Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
pubblicità
Juventus
Juan Cabal
Juan Cabal
Terzino sinistro
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
Centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista centrale
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Ala destra
pubblicità
Juventus
Fabio Miretti
Fabio Miretti
Trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Ala sinistra
pubblicità
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

La probabile formazione della Juventus

4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Locatelli è diffidato e potrebbe essere risparmiato: la prossima della Juve è contro il Napoli
  • Yildiz aveva accusato una leggera influenza giovedì ma Spalletti ha confermato che sta bene
  • In conferenza Spalletti ha parlato anche di Conceição: "Rientra ma non ha tutta la partita"

Serie A: Altre Notizie

Dovbyk costretto ad operarsi: stop di due mesi

roma

La Roma perde Artem Dovbyk per almeno due mesi. La lesione al tendine della coscia sinistra...

Il calendario della 21^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio, su Sky e NOW, la 21^ giornata di Serie A con 3 gare in...

Dove vedere Como-Milan

guida tv

La partita tra Como e Milan, recupero della 16^ giornata di Serie A, si gioca giovedì 15 gennaio...

La presentazione della 21^ giornata di Serie A

guida tv

La 21^ giornata di Serie A si apre venerdì 16 con, alle 20.45,  Pisa-Atalanta su...

Dove vedere Hellas Verona-Bologna

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Bologna, recupero della 16^ giornata di Serie A, si gioca giovedì...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE