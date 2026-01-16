Yildiz ha smaltito l'influenza (come ha confermato Spalletti) e va verso una maglia da titolare. Locatelli, invece, potrebbe essere risparmiato visto che è diffidato e la Juve ha il Napoli in calendario. Pisacane pensa alla difesa a tre, per lui dubbio tra Obert e Idrissi. Il match è in programma sabato 17 gennaio alle 20.45 live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

