Introduzione
Si torna tutti in pari, almeno quanto a partite giocate. Dopo i quattro recuperi di metà settimana, la Serie A torna subito in campo senza riposo. Si passa dalla vittoria del Milan a Como alla prima gara della 21^ giornata in sole 24 ore. C'è chi scende in campo e chi deve ancora fare il punto dopo gli imegni infrasettimanali. Insomma non è di certo semplice pensare alla fantaformazione da schierare.
Attenzione ai "nuovi" acciaccati e indisponibili: l'unico squalificato che arriva dai recuperi è Unai Nunez con il Verona atteso dalla delicata sfida di Cremona. I gialloblù sono tra le squadre che aspettano (con ansia) recuperi importanti ma la conta è lunga. Tra turnover, ricordiamo che ritorna l'Europa, e zero rischi da voler correre su giocatori al rientro, ecco la fotografia attuale della Serie A grazie al prezioso lavoro della squadra degli inviati di Sky Sport che ci aggiorna in tempo reale sulle probabili formazioni della 21^ giornata
Quello che devi sapere
Pisa-Atalanta, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Pisa
- Cambio forzato nella difesa di Gilardino vista la squalifica di Caracciolo. Insieme a Canestrelli e Calabresi ci sarà uno tra Coppola e Bonfanti
- A disposizione il nuovo acquisto Durosinmi che però partirà presumibilmente dalla panchina con possibile esordio a gara in corso
- Da decidere anche il titolare in porta (avanti Scuffet) mentre alle spalle della punta sono pronti Tramoni e Moreo
Atalanta
- Fari puntati sul possibile esordio di Raspadori, ultimo arrivato in casa Atalanta. L'ex Atletico Madrid è convocabile per la sfida di venerdì ma al momento è dato per possibile subentrante
- In difesa assente Djimsiti. Kolasinac ha lavorato parzialmente in gruppo ma chiaramente nessuno vuole rischiare un nuovo problema muscolare. Hien quindi sarà al centro del pacchetto arretrato
- Davanti può tornare Scamacca. Sulle corsie esterne si va verso la conferma di Zappacosta e Bernasconi
Probabili formazioni
PISA (3‑4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister
Squalificati: Caracciolo
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Akinsanmiro, Vural, Albiol, Lusuardi
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker, Bellanova, Kolasinac, Lookman, Djimsiti
Udinese-Inter, sabato ore 15
Udinese
- Niccolò Zaniolo è al contempo squalificato e infortunato dopo l'intervento per la pulizia del ginocchio. Runjaic pensa ad Atta quale spalla di Davis
- Bayo è tornato a disposizione dopo la Coppa d'Africa e può essere un'alternativa in attacco. In difesa torna titolare Kristensen dopo il riposo contro il Pisa
- Bianconeri che hanno sempre un ballottaggio aperto sulla corsia sinistra. Bertola resta in vantaggio su Kamara. Ai lati di Karlstrom agiranno come al solito Ekkelenkamp e Miller
Inter
- Nuove rotazioni in vista per Chivu? Contro l'Udinese potrebbe riposare Bastoni con Carlos Augusto titolare in difesa
- Sulla catena di destra dovremmo rivedere Luis Henrique e, nel terzetto dietro, Bisseck con Akanji di nuovo al centro del reparto (in vantaggio su Acerbi)
- Resta d'attualità il ruolo di vice Calhanoglu: il centrocampista è ai box e Barella potrebbe sostituirlo al centro della difesa dando respiro a Zielinski (al suo posto Sucic). Davanti chance per Pio Esposito
Probabili formazioni
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Bertola; Atta; Davis
Squalificati: Zaniolo
Indisponibili: Zemura, Buksa, Zaniolo
INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, L.Martinez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Gennaro, Dumfries, J. Martinez, Palacios, Calhanoglu
Napoli-Sassuolo, sabato ore 18
Napoli
- Nella difesa di Antonio Conte, che deve scontare la seconda giornata di squalifica, torna Juan Jesus dopo il turnover "forzato" causa squalifica contro il Parma
- Da valutare attentamente David Neres dopo il dolore accusato nel recupero. Conte potrebbe decidere di gestirlo visti gli impegni di Champions ravvicinati
- Sulla sinistra invece pare quasi certo il ritorno dal 1' di Spinazzola
Sassuolo
- Fabio Grosso si prepara alla trasferta al Maradona senza Berardi, Thorstvedt e Volpato e Candé con quest'ultimo operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore
- I neroverdi dovrebbero quindi schierarsi in modo non dissimile dal recente passato. Coulibaly è tornato dalla Coppa d'Africa ma viaggia verso un posto in panchina
- Kone fuori è rimasto a casa. A centrocampo con Lipani e Matic, spazio a uno tra Vranx e Iannoni
Probabili formazioni
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: De Bruyne, Anguissa, Meret, Gilmour, Lukaku
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vrankx; Fadera, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Volpato, Berardi, Boloca, Romagna, Thorstvetd, Candé
Cagliari-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Cagliari
- In casa rossoblù resta in dubbio la presenza di Mina che sta recuperando. Le condizioni del colombiano vengono monitorate giorno per giorno e la rifinitura sarà decisiva
- Al momento nel 4-3-2-1 rossoblù ci sono Luperto e Rodriguez come centrali ma uno dei due lascerà la maglia da titolare in caso di recupero di Mina
- Gaetano e Borrelli sperano di poter sopravanzare qualche diretto rivale: al momento è il primo ad avere le possibilità maggiori agendo con Esposito alle spalle di Kilicsoy
Juventus
- Spalletti ha rivisto in gruppo sia Conceicao che Gatti. Sul secondo regna sempre la cautela. Yildiz è alle prese con una leggera influenza
- Possibile qualche rotazione visto che, lo ricordiamo, alle porte c'è la Champions e che magari Spalletti potrebbe sorprendere quanto a XI iniziale
- David resta in pole là davanti. Il Miretti visto come trequartista ha per ora decisamente convinto
Probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Luperto, Rodriguez, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Gaetano, Esposito; Kilicsoy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho, Deiola
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Vlahovic, Rouhi, Rugani, Milik
Parma-Genoa, domenica ore 12:30
Parma
- Il punto ottenuto al Maradona ha aumentato la striscia di risultati utili consecutivi lontano dal Tardini. Cuesta però vuole tornare a fare bottino pieno anche in casa. Rispetto a mercoledì torna dal primo minuto Pellegrino
- Difesa che "balla" sempre tra linea a 3 o a 4 anche se il trio in mezzo al campo formato da Bernabé, Keita e Sorensen sta carburando a dovere
- Delprato giocherà: resta da capire se esterno basso o centrale. Nella coppia di trequartisti c'è anche la candidatura di Almqvist
Genoa
- Sempre ai box Siegrist, Gronbaek, Cornet ed Ekuban. La rotonda vittoria ottenuta contro il Cagliari porterà a numerose conferme
- Norton-Cuffy era stato sostituito ad inizio ripresa ma dovrebbe conservare il posto nella formazione titolare
- Thorsby spera in una maglia dal primo minuto ma Ellertsson pare ancora in vantaggio. Pochissimi subbi sualla coppia d'attacco titolare
Probabili formazioni
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Guaita, Frigan, Suzuki, Ndiaye
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Siegrist, Gronbaek, Cornet, Ekuban
Bologna-Fiorentina, domenica ore 15
Bologna
- Italiano e i suoi devono fare il punto della situazione dopo l'impegno di Verona. In attacco mancherà ancora Cambiaghi, che deve scontare la seconda giornata di stop pe squalifica
- In difesa, in attesa di vedere Helland all'opera, ci sono Vitik e Casale in lizza per un posto al fianco di Heggem. Zortea potrebbe dare il cambio a Holm
- Mediana e attacco da decidere. Ballottaggio Ferguson conta di tornare nel duo davanti alla difesa mentre il Dominguez visto contro il Verona ambisce a mantenere la titolarità
Fiorentina
- Presentati ufficialmente Brescianini e Solomon. Entrambi scalpitano per un posto dal primo minuto contro il Bologna
- La linea a quattro dietro non verrà toccata visto che, in entrambe le fasi, sta dando ottime risposte. Si profila quindi un altro giro dalla panchina per Ranieri
- Intoccabili al momento Gudmundsson, Kean, Fagioli e Mandragora. A rischiare il posto ci sono quindi Parisi e Ndour con il secondo più "in bilico" rispetto al primo
Probabili formazioni
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro
Squalificati: Cambiaghi
Indisponibili: Bernardeschi, Lucumì
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora; Brescianini, Gudmundsson; Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, Sabiri, Dzeko
Torino-Roma, domenica ore 18 su Sky Sport
Torino
- Dopo lo scontro in Coppa Italia, riecco Torino-Roma anche in campionato con i granata che rischiano di non avere a disposizione Ismajli che ha preso un pestone proprio a Roma
- Non dovesse farcela, sarà Tameze a rimpiazzarlo nel terzetto difensivo. Buon per Baroni il ritorno di Casadei dalla squalifica. L'azzurro si gioca una maglia con Gineitis
- Davanti altra cattiva notizia per il mondo granata: Simeone infatti è in forte dubbio per un problema al polpaccio. Pronto Ngonge a far coppia con Adams
Roma
- Giallorossi che hanno già piazzato due colpi in questo mercato: in attesa di vedere all'opera Malen e Vaz, c'è da fare il punto sull'infermeria. Pellegrini è il solo che torna a disposizione. Dovbyk sarà costretto a operarsi e a fermarsi per almeno due mesi
- In difesa riecco Ndicka al fianco di Hermoso e Mancini. Questo permetterà a Celik di poter agire all'occorrenza da esterno destro. Rispetto a quel che abbiamo visto in coppa Italia, Koné torna dal primo minuto. Al suo fianco Cristante
- Wesley agirà sull'out sinistro mentre in attacco ci sono tanti dubbi: Ferguson resta in forte dubbio. Dybala da falso nove appare l'opzione più attuale con El Shaarawy possibile trequartista
Probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Ilic, Ismajli
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dybala
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gollini, El Aynaoui, Dovbyk
Milan-Lecce, domenica ore 20:45
Milan
- Allegri ha detto che Pavlovic tornerà con la Roma. Possibile quindi che anche in caso di recupero pieno, il tecnico non voglia rischiarlo contro il Lecce
- Tante gare in pochi giorni: contro la Fiorentina avevamo visto rotazioni che potrebbero ripetersi anche domenica sera anche se non in maniera così massiccia
- Davanti sono in 4 per due maglie. Fullkrug era già a disposizione nel recupero contro il Como e, se dovesse dare le giuste garanzie, potrebbe candidarsi per una maglia nel posicipo
Lecce
- Continua l'emergenza difensiva per Di Francesco che a San Siro (di nuovo...) è senza Danilo Veiga e Gaspar, entrambi squalificati
- Perez e Kouassi i possibili sostituti sulla destra. Siebert va verso la conferma. In mediana rientra Ramadani dalla squalifica
- Stesso discorso per quel che riguarda Banda. In avanti mancherà l'ex Camarda ma sulle corsie esterne Di Francesco ha ampia scelta visto anche il ritorno di Tete Morente
Probabili formazioni
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gimenez, Pavlovic
LECCE (4‑3‑3): Falcone; Veiga, Gasper, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; N’Dri, Stulic, Banda
Squalificati: Gaspar, D.Veiga
Indisponibili: Fruchtl, Berisha, Pierret, Camarda
Cremonese-Verona, lunedì ore 18:30
Cremonese
- Nicola (che non sarà in panchina causa squalifica) recupera Payero a centrocampo. Pochi dubbi in difesa dove Terracciano e Bianchetti agiranno ai lati di Baschirotto
- Davanti si candida Sanabria anche se lunedì all'ora dell'aperitivo, dovrebbero essere nuovamente titolari sia Vardy che Bonazzoli
- Un bel po' di dubbi nei 5 di centrocampo. Pezzella è squalificato. Possibile il trasloco di Zerbin a sinistra ma anche la soluzione Faye. Floriani Mussolini e Vandeputte cercano posto nell'XI di partenza
Verona
- Esclusi dal recupero contro il Bologna, Frese e Bella-Kotchap sperano di rientrare in tempo per la delicata sfida contro la Cremonese
- Dientro mancherà lo squalificato Unai Nunez e quindi le soluzioni (non dovesse tornare Bella Kotchap) sono o linea a 4 o l'utilizzo di SlotSager
- In mediana Gagliardini è in pole per rientrare dal primo minuto. Belghali è in forse per un problema alla caviglia. Davanti "solito" rebus sul compagno di reparto di Orban
Probabili formazioni
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo, Payero, Zerbin; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: Pezzella
Indisponibili: nessuno
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
Squalificati: Unai Nunez
Indisponibili: Suslov, Akpa Akpro
Lazio-Como, lunedì ore 20:45
Lazio
- Fermato da un'infiammazione, Toma Basic sta facendo di tutto per recuperare in tempo per il "Monday Night" contro il Como. Gli ultimi allenamenti saranno decisivi per la sua convocazione ed eventuale titolarità
- In attacco torna capitan Zaccagni dopo il turno di squalifica. Inutile dire che sarà titolare a sinistra nel tridente che vedrà Noslin attaccante centrale e Cancellieri in vantaggio sulla destra
- E' tornato ad assaggiare il campo Niccolò Rovella che però forse necessita di altro minutaggio parziale prima di poter insidiare Cataldi. Corsie diffensive presidiate da Marusic e Pellegrini
Como
- Qualche punto di domanda tra difesa e mediana per Fabregas, reduce dal ko interno contro il Milan
- Nel trio alle spalle di Douvikas torna Rodriguez, entrato a gara in corso giovedì sera. Kuhn potrebbe invece sopravanzare Vojvoda
- Dietro ci sono sia Smolcic che Diego Carlos pronti a lottare per riprendersi una maglia dall'inizio. In mediana non è escluso che Caqueret faccia "riposare" Da Cuha
Probabili formazioni
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Patric
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Goldaniga, Diao, Morata, Addai