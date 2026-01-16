Introduzione

Si torna tutti in pari, almeno quanto a partite giocate. Dopo i quattro recuperi di metà settimana, la Serie A torna subito in campo senza riposo. Si passa dalla vittoria del Milan a Como alla prima gara della 21^ giornata in sole 24 ore. C'è chi scende in campo e chi deve ancora fare il punto dopo gli imegni infrasettimanali. Insomma non è di certo semplice pensare alla fantaformazione da schierare.



Attenzione ai "nuovi" acciaccati e indisponibili: l'unico squalificato che arriva dai recuperi è Unai Nunez con il Verona atteso dalla delicata sfida di Cremona. I gialloblù sono tra le squadre che aspettano (con ansia) recuperi importanti ma la conta è lunga. Tra turnover, ricordiamo che ritorna l'Europa, e zero rischi da voler correre su giocatori al rientro, ecco la fotografia attuale della Serie A grazie al prezioso lavoro della squadra degli inviati di Sky Sport che ci aggiorna in tempo reale sulle probabili formazioni della 21^ giornata