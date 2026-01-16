Offerte Sky
Probabili formazioni Serie A della 21^ giornata: ultime news dai campi

Serie A

Introduzione

Si torna tutti in pari, almeno quanto a partite giocate. Dopo i quattro recuperi di metà settimana, la Serie A torna subito in campo senza riposo. Si passa dalla vittoria del Milan a Como alla prima gara della 21^ giornata in sole 24 ore. C'è chi scende in campo e chi deve ancora fare il punto dopo gli imegni infrasettimanali. Insomma non è di certo semplice pensare alla fantaformazione da schierare.

Attenzione ai "nuovi" acciaccati e indisponibili: l'unico squalificato che arriva dai recuperi è Unai Nunez con il Verona atteso dalla delicata sfida di Cremona. I gialloblù sono tra le squadre che aspettano (con ansia) recuperi importanti ma la conta è lunga. Tra turnover, ricordiamo che ritorna l'Europa, e zero rischi da voler correre su giocatori al rientro, ecco la fotografia attuale della Serie A grazie al prezioso lavoro della squadra degli inviati di Sky Sport che ci aggiorna in tempo reale sulle probabili formazioni della 21^ giornata

Quello che devi sapere

Pisa-Atalanta, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

Pisa

  • Cambio forzato nella difesa di Gilardino vista la squalifica di Caracciolo. Insieme a Canestrelli e Calabresi ci sarà uno tra Coppola e Bonfanti
  • A disposizione il nuovo acquisto Durosinmi che però partirà presumibilmente dalla panchina con possibile esordio a gara in corso
  • Da decidere anche il titolare in porta (avanti Scuffet) mentre alle spalle della punta sono pronti Tramoni e Moreo


Atalanta

  • Fari puntati sul possibile esordio di Raspadori, ultimo arrivato in casa Atalanta. L'ex Atletico Madrid è convocabile per la sfida di venerdì ma al momento è dato per possibile subentrante
  • In difesa assente Djimsiti. Kolasinac ha lavorato parzialmente in gruppo ma chiaramente nessuno vuole rischiare un nuovo problema muscolare. Hien quindi sarà al centro del pacchetto arretrato
  • Davanti può tornare Scamacca. Sulle corsie esterne si va verso la conferma di Zappacosta e Bernasconi


Probabili formazioni

PISA (3‑4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister

Squalificati: Caracciolo

Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Akinsanmiro, Vural, Albiol, Lusuardi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bakker, Bellanova, Kolasinac, Lookman, Djimsiti

Udinese-Inter, sabato ore 15

Udinese

  • Niccolò Zaniolo è al contempo squalificato e infortunato dopo l'intervento per la pulizia del ginocchio. Runjaic pensa ad Atta quale spalla di Davis
  • Bayo è tornato a disposizione dopo la Coppa d'Africa e può essere un'alternativa in attacco. In difesa torna titolare Kristensen dopo il riposo contro il Pisa
  • Bianconeri che hanno sempre un ballottaggio aperto sulla corsia sinistra. Bertola resta in vantaggio su Kamara. Ai lati di Karlstrom agiranno come al solito Ekkelenkamp e Miller


Inter

  • Nuove rotazioni in vista per Chivu? Contro l'Udinese potrebbe riposare Bastoni con Carlos Augusto titolare in difesa
  • Sulla catena di destra dovremmo rivedere Luis Henrique e, nel terzetto dietro, Bisseck con Akanji di nuovo al centro del reparto (in vantaggio su Acerbi)
  • Resta d'attualità il ruolo di vice Calhanoglu: il centrocampista è ai box e Barella potrebbe sostituirlo al centro della difesa dando respiro a Zielinski (al suo posto Sucic). Davanti chance per Pio Esposito


Probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Bertola; Atta; Davis

Squalificati: Zaniolo

Indisponibili: Zemura, Buksa, Zaniolo

INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, L.Martinez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Di Gennaro, Dumfries, J. Martinez, Palacios, Calhanoglu

Napoli-Sassuolo, sabato ore 18

Napoli

  • Nella difesa di Antonio Conte, che deve scontare la seconda giornata di squalifica, torna Juan Jesus dopo il turnover "forzato" causa squalifica contro il Parma
  • Da valutare attentamente David Neres dopo il dolore accusato nel recupero. Conte potrebbe decidere di gestirlo visti gli impegni di Champions ravvicinati
  •  Sulla sinistra invece pare quasi certo il ritorno dal 1' di Spinazzola


Sassuolo

  • Fabio Grosso si prepara alla trasferta al Maradona senza Berardi, Thorstvedt e Volpato e Candé con quest'ultimo operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore
  • I neroverdi dovrebbero quindi schierarsi in modo non dissimile dal recente passato. Coulibaly è tornato dalla Coppa d'Africa ma viaggia verso un posto in panchina
  • Kone fuori è rimasto a casa. A centrocampo con Lipani e Matic, spazio a uno tra Vranx e Iannoni 

 

Probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Bruyne, Anguissa, Meret, Gilmour, Lukaku

SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vrankx; Fadera, Pinamonti, Laurienté

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pieragnolo, Volpato, Berardi, Boloca, Romagna, Thorstvetd, Candé

Cagliari-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport

Cagliari

  • In casa rossoblù resta in dubbio la presenza di Mina che sta recuperando. Le condizioni del colombiano vengono monitorate giorno per giorno e la rifinitura sarà decisiva
  • Al momento nel 4-3-2-1 rossoblù ci sono Luperto e Rodriguez come centrali ma uno dei due lascerà la maglia da titolare in caso di recupero di Mina
  • Gaetano e Borrelli sperano di poter sopravanzare qualche diretto rivale: al momento è il primo ad avere le possibilità maggiori agendo con Esposito alle spalle di Kilicsoy


Juventus

  • Spalletti ha rivisto in gruppo sia Conceicao che Gatti. Sul secondo regna sempre la cautela. Yildiz è alle prese con una leggera influenza
  • Possibile qualche rotazione visto che, lo ricordiamo, alle porte c'è la Champions e che magari Spalletti potrebbe sorprendere quanto a XI iniziale
  • David resta in pole là davanti. Il Miretti visto come trequartista ha per ora decisamente convinto 

 

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Luperto, Rodriguez, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Gaetano, Esposito; Kilicsoy

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho, Deiola

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vlahovic, Rouhi, Rugani, Milik

Parma-Genoa, domenica ore 12:30

Parma

  • Il punto ottenuto al Maradona ha aumentato la striscia di risultati utili consecutivi lontano dal Tardini. Cuesta però vuole tornare a fare bottino pieno anche in casa. Rispetto a mercoledì torna dal primo minuto Pellegrino
  • Difesa che "balla" sempre tra linea a 3 o a 4 anche se il trio in mezzo al campo formato da Bernabé, Keita e Sorensen sta carburando a dovere
  • Delprato giocherà: resta da capire se esterno basso o centrale. Nella coppia di trequartisti c'è anche la candidatura di Almqvist


Genoa

  • Sempre ai box Siegrist, Gronbaek, Cornet ed Ekuban. La rotonda vittoria ottenuta contro il Cagliari porterà a numerose conferme
  • Norton-Cuffy era stato sostituito ad inizio ripresa ma dovrebbe conservare il posto nella formazione titolare
  • Thorsby spera in una maglia dal primo minuto ma Ellertsson pare ancora in vantaggio. Pochissimi subbi sualla coppia d'attacco titolare


Probabili formazioni


PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Guaita, Frigan, Suzuki, Ndiaye

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Siegrist, Gronbaek, Cornet, Ekuban

Bologna-Fiorentina, domenica ore 15

Bologna

  • Italiano e i suoi devono fare il punto della situazione dopo l'impegno di Verona. In attacco mancherà ancora Cambiaghi, che deve scontare la seconda giornata di stop pe squalifica
  • In difesa, in attesa di vedere Helland all'opera, ci sono Vitik e Casale in lizza per un posto al fianco di Heggem. Zortea potrebbe dare il cambio a Holm
  • Mediana e attacco da decidere. Ballottaggio Ferguson conta di tornare nel duo davanti alla difesa mentre il Dominguez visto contro il Verona ambisce a mantenere la titolarità


Fiorentina

  • Presentati ufficialmente Brescianini e Solomon. Entrambi scalpitano per un posto dal primo minuto contro il Bologna
  • La linea a quattro dietro non verrà toccata visto che, in entrambe le fasi, sta dando ottime risposte. Si profila quindi un altro giro dalla panchina per Ranieri
  • Intoccabili al momento Gudmundsson, Kean, Fagioli e Mandragora. A rischiare il posto ci sono quindi Parisi e Ndour con il secondo più "in bilico" rispetto al primo

 

Probabili formazioni

BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro

Squalificati: Cambiaghi

Indisponibili: Bernardeschi, Lucumì

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora; Brescianini, Gudmundsson; Kean

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lamptey, Sabiri, Dzeko

Torino-Roma, domenica ore 18 su Sky Sport

Torino

  • Dopo lo scontro in Coppa Italia, riecco Torino-Roma anche in campionato con i granata che rischiano di non avere a disposizione Ismajli che ha preso un pestone proprio a Roma
  • Non dovesse farcela, sarà Tameze a rimpiazzarlo nel terzetto difensivo. Buon per Baroni il ritorno di Casadei dalla squalifica. L'azzurro si gioca una maglia con Gineitis
  • Davanti altra cattiva notizia per il mondo granata: Simeone infatti è in forte dubbio per un problema al polpaccio. Pronto Ngonge a far coppia con Adams


Roma

  • Giallorossi che hanno già piazzato due colpi in questo mercato: in attesa di vedere all'opera Malen e Vaz, c'è da fare il punto sull'infermeria. Pellegrini è il solo che torna a disposizione. Dovbyk sarà costretto a operarsi e a fermarsi per almeno due mesi
  • In difesa riecco Ndicka al fianco di Hermoso e Mancini. Questo permetterà a Celik di poter agire all'occorrenza da esterno destro. Rispetto a quel che abbiamo visto in coppa Italia, Koné torna dal primo minuto. Al suo fianco Cristante
  • Wesley agirà sull'out sinistro mentre in attacco ci sono tanti dubbi: Ferguson resta in forte dubbio. Dybala da falso nove appare l'opzione più attuale con El Shaarawy possibile trequartista


Probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Ilic, Ismajli

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dybala

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gollini, El Aynaoui, Dovbyk

Milan-Lecce, domenica ore 20:45

Milan

  • Allegri ha detto che Pavlovic tornerà con la Roma. Possibile quindi che anche in caso di recupero pieno, il tecnico non voglia rischiarlo contro il Lecce
  • Tante gare in pochi giorni: contro la Fiorentina avevamo visto rotazioni che potrebbero ripetersi anche domenica sera anche se non in maniera così massiccia
  • Davanti sono in 4 per due maglie. Fullkrug era già a disposizione nel recupero contro il Como e, se dovesse dare le giuste garanzie, potrebbe candidarsi per una maglia nel posicipo


Lecce

  • Continua l'emergenza difensiva per Di Francesco che a San Siro (di nuovo...) è senza Danilo Veiga e Gaspar, entrambi squalificati
  • Perez e Kouassi i possibili sostituti sulla destra. Siebert va verso la conferma. In mediana rientra Ramadani dalla squalifica
  • Stesso discorso per quel che riguarda Banda. In avanti mancherà l'ex Camarda ma sulle corsie esterne Di Francesco ha ampia scelta visto anche il ritorno di Tete Morente


Probabili formazioni

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gimenez, Pavlovic

LECCE (4‑3‑3): Falcone; Veiga, Gasper, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; N’Dri, Stulic, Banda

Squalificati: Gaspar, D.Veiga

Indisponibili: Fruchtl, Berisha, Pierret, Camarda

Cremonese-Verona, lunedì ore 18:30

Cremonese

  • Nicola (che non sarà in panchina causa squalifica) recupera Payero a centrocampo. Pochi dubbi in difesa dove Terracciano e Bianchetti agiranno ai lati di Baschirotto
  • Davanti si candida Sanabria anche se lunedì all'ora dell'aperitivo, dovrebbero essere nuovamente titolari sia Vardy che Bonazzoli
  • Un bel po' di dubbi nei 5 di centrocampo. Pezzella è squalificato. Possibile il trasloco di Zerbin a sinistra ma anche la soluzione Faye. Floriani Mussolini e Vandeputte cercano posto nell'XI di partenza

 

Verona

  • Esclusi dal recupero contro il Bologna, Frese e Bella-Kotchap sperano di rientrare in tempo per la delicata sfida contro la Cremonese
  • Dientro mancherà lo squalificato Unai Nunez e quindi le soluzioni (non dovesse tornare Bella Kotchap) sono o linea a 4 o l'utilizzo dSlotSager
  • In mediana Gagliardini è in pole per rientrare dal primo minuto. Belghali è in forse per un problema alla caviglia. Davanti "solito" rebus sul compagno di reparto di Orban


Probabili formazioni

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo, Payero, Zerbin; Bonazzoli, Vardy

Squalificati: Pezzella

Indisponibili: nessuno

VERONA (3‑5‑2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

Squalificati: Unai Nunez

Indisponibili: Suslov, Akpa Akpro

Lazio-Como, lunedì ore 20:45

Lazio

  • Fermato da un'infiammazione, Toma Basic sta facendo di tutto per recuperare in tempo per il "Monday Night" contro il Como. Gli ultimi allenamenti saranno decisivi per la sua convocazione ed eventuale titolarità
  • In attacco torna capitan Zaccagni dopo il turno di squalifica. Inutile dire che sarà titolare a sinistra nel tridente che vedrà Noslin attaccante centrale e Cancellieri in vantaggio sulla destra
  • E' tornato ad assaggiare il campo Niccolò Rovella che però forse necessita di altro minutaggio parziale prima di poter insidiare Cataldi. Corsie diffensive presidiate da Marusic e Pellegrini


Como

  • Qualche punto di domanda tra difesa e mediana per Fabregas, reduce dal ko interno contro il Milan
  • Nel trio alle spalle di Douvikas torna Rodriguez, entrato a gara in corso giovedì sera. Kuhn potrebbe invece sopravanzare Vojvoda
  • Dietro ci sono sia Smolcic che Diego Carlos pronti a lottare per riprendersi una maglia dall'inizio. In mediana non è escluso che Caqueret faccia "riposare" Da Cuha


Probabili formazioni

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gigot, Patric

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Goldaniga, Diao, Morata, Addai

