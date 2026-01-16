Chivu ha tre dubbi, uno per ogni reparto. In attacco potrebbe lanciare la coppia formata da Lautaro e Pio Esposito, ma il match winner del recupero col Lecce resta in ballottaggio con Thuram. Possibile riposo per Akanji, con Acerbi favorito. Nell'Udinese non c'è Zaniolo, squalificato e pure infortunato. Atta dietro a Davis, con un dubbio a sinistra. Partita live sabato alle 15
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Udinese
3-5-1-1: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis
- Zaniolo è al contempo squalificato e infortunato
- In difesa torna titolare Kristensen dopo il riposo contro il Pisa
- Ballottaggio aperto sulla corsia sinistra con Bertola in vantaggio su Kamara
La probabile formazione dell'Inter
3-5-2: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu
- Tre dubbi per Chivu verso l'Udinese: de Vrij insidia Acerbi al centro della difesa
- Frattesi può essere un'opzione dal 1' al posto di Sucic
- Contro il Lecce erano partiti dal 1' Bonny e Thuram. Chivu, per sabato, pensa alla coppia Lautaro-Pio Esposito, decisivo nel recupero, ma il giovane attaccante resta in ballottaggio con Thuram