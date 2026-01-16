Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Udinese-Inter

Serie A

Chivu ha tre dubbi, uno per ogni reparto. In attacco potrebbe lanciare la coppia formata da Lautaro e Pio Esposito, ma il match winner del recupero col Lecce resta in ballottaggio con Thuram. Possibile riposo per Akanji, con Acerbi favorito. Nell'Udinese non c'è Zaniolo, squalificato e pure infortunato. Atta dietro a Davis, con un dubbio a sinistra. Partita live sabato alle 15

TUTTE LE NEWS DI MERCATO LIVE

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale di destra
pubblicità
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
Esterno destro
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
Mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Mezzala sinistra
pubblicità
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
Esterno sinistro
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Trequartista
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

La probabile formazione dell'Udinese

3-5-1-1: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis

  • Zaniolo è al contempo squalificato e infortunato
  • In difesa torna titolare Kristensen dopo il riposo contro il Pisa
  • Ballottaggio aperto sulla corsia sinistra con Bertola in vantaggio su Kamara
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala destra
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
Mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante
pubblicità
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

La probabile formazione dell'Inter

3-5-2: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu

  • Tre dubbi per Chivu verso l'Udinese: de Vrij insidia Acerbi al centro della difesa
  • Frattesi può essere un'opzione dal 1' al posto di Sucic
  • Contro il Lecce erano partiti dal 1' Bonny e Thuram. Chivu, per sabato, pensa alla coppia Lautaro-Pio Esposito, decisivo nel recupero, ma il giovane attaccante resta in ballottaggio con Thuram

Serie A: Altre Notizie

Dovbyk costretto ad operarsi: stop di due mesi

roma

La Roma perde Artem Dovbyk per almeno due mesi. La lesione al tendine della coscia sinistra...

Il calendario della 21^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio, su Sky e NOW, la 21^ giornata di Serie A con 3 gare in...

Dove vedere Como-Milan

guida tv

La partita tra Como e Milan, recupero della 16^ giornata di Serie A, si gioca giovedì 15 gennaio...

La presentazione della 21^ giornata di Serie A

guida tv

La 21^ giornata di Serie A si apre venerdì 16 con, alle 20.45,  Pisa-Atalanta su...

Dove vedere Hellas Verona-Bologna

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Bologna, recupero della 16^ giornata di Serie A, si gioca giovedì...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE