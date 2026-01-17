Offerte Sky
Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

Serie A

Bologna e Fiorentina (che giocherà nel ricordo di Rocco Commisso) si sfidano nella 21^ giornata di Serie: match in programma domenica 18 gennaio alle 15. Italiano il dubbio in porta tra Ravaglia e Skorupski. Dominguez in vantaggio su Cambiaghi. Vanoli senza Kean, non convocati per problemi alla caviglia. Piccoli punto di riferimento in attacco nel 4-1-4-1 dell'allenatore viola

Probabili Formazioni

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione: Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Domínguez; Dallinga. All. Italiano

  • Ballottaggio in porta tra Ravaglia e Skorupski
  • Dubbio sulla trequarti tra Dominguez e Cambiaghi (al quale è stata revocata una giornata di squalifica)
  • In difesa coppia centrale Heggem-Casale
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

  • Non convocato Kean, che non ha recuperato dai problemi alla caviglia
  • Vanoli con il 4-1-4-1 con Piccoli punto di riferimento in attacco
  • Alle spalle dell'ex attaccante del Cagliari, Parisi-Ndour-Mandragora-Gudmundsson
  • Fagioli davanti alla difesa

