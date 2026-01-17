La partita Cagliari-Juventus, valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 17 gennaio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi; a bordocampo Valentina Caruso e Giovanni Guardalà. Dalle 20 alle 20.35 e dalle 22.40 a mezzanotte , appuntamento con Saturday Night con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi.

I numeri di Cagliari e Juventus

La Juventus ha vinto 22 dei 28 incontri di Serie A contro il Cagliari dal 2010 in avanti (5N, 1P); in questo periodo, ha ottenuto più successi solamente contro l'Udinese (23 su 32 confronti). Il Cagliari ha perso 20 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (10V, 13N), come contro Inter e Milan; contro nessuna squadra i sardi hanno subito più sconfitte interne nella competizione. Il Cagliari ha mancato l'appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite di campionato (1N, 2P), tante volte quante nelle precedenti 10; i sardi, inoltre, hanno perso la partita più recente di Serie A, contro il Genoa, e in questa stagione hanno già subito due sconfitte di fila, tra ottobre e novembre contro Lazio e Sassuolo. Il Cagliari ha pareggiato due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1V, 1P), tanti pareggi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 sfide interne disputate nella competizione (6V, 9P); inoltre, i sardi non hanno segnato nell'ultima gara interna (0-1 contro il Milan) e in questa stagione hanno già mancato l'appuntamento con il gol in due gare consecutive in casa (contro Inter e Bologna). La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite in tutte le competizioni (6V, 1N), mantenendo la porta inviolata in ben cinque occasioni, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 24 gare di questa stagione (Mondiale per Club incluso). La Juventus ha vinto senza subire gol le ultime tre trasferte di Serie A (tanti successi quanti nelle precedenti 13 uscite).