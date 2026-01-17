Gasperini: "Malen? Abbiamo preso uno forte"

L'allenatore giallorosso parte dal ricordo di Commisso: "Dispiace vedere una società martoriata da brutte notizie". Sul campo e sul mercato: "Ndicka è tornato dalla Coppa d'Africa, torna anche Pellegrini, molto probabilmente pure Ferguson. Vaz e Malen colpi diversi, lavoriamo in per il futuro ma anche per il presente. Con Malen ci ho parlato, con Raspadori mai". Match live domani alle 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Termina la conferenza di Gasperini.
Quanto sono cresciuti Ghilardi e Ziolkowski?
"Le pagelle le fate voi, ma sono due ragazzi che hanno voglia di migliorarsi. Rientrano nei parametri del futuro di cui parlavamo. A volte ti costano qualcosa, ma lavoriamo per cercare di avere continuità".
Il Torino è un po' la bestia nera della Roma. E anche lei contro Baroni non ha vinto spesso…
"Siamo due squadre che si conoscono, speriamo girino un po' meglio gli episodi. Alle bestie nere ci credo poco, ogni partita è una storia diversa. Arriviamo molto motivati dalla classifica".
Qual è stata l'evoluzione di El Aynaoui?
"Fin da subito abbiamo capito fosse un giocatore di valore, un po' da conoscere. Le indicazioni erano più da uomo offensivo, poi ha dimostrato di essere un centrocampista affidabile anche in fase difensiva. È un atleta molto forte e un ragazzo maturo. E intelligente. È già cresciuto e può farlo ancora".
Come sta Ndicka dopo la Coppa d'Africa?
"È un bel tema. Quando torni da queste coppe serve rientrare nelle abitudini diverse. Speriamo riattacchi subito la spina, con la concentrazione che aveva prima di andar via. Speriamo già domani sia in forma Roma".
Si aspetta un Torino diverso rispetto a quello di coppa?
"Il Torino è quello. Forse varierà qualche giocatore, hanno una rosa ampia. Sarei anche contento di ripetere la partita di coppa, al di là del risultato. Abbiamo avuto occasioni e rimontato due volte. Nel finale Arena poteva farne due, forse sarebbe stato troppo (ride, ndr). La prestazione mi ha soddisfatto".
State cercando qualcosa anche dietro?
"Parlate con chi opera sul mercato, per fortuna non è il mio settore. Nel mercato nascono e finiscono opportunità nel giro di un'ora. Io sono un uomo di campo e credo che servano cose veloci".
Sembrava molto vicino Raspadori, poi è arrivato Malen. Quale è stata la cronologia?
"Non faccio chiarimenti. Con Raspadori non ho mai parlato, con Malen sì. E in tre giorni abbiamo chiuso. Su altre trattative non posso dirvi nulla, parlo per quello che so direttamente. Io non partecipo alle trattative. Credo che abbiamo preso uno forte".
Ha portato Soulé più avanti e più centrale: che margini ha?
"Arriviamo da settimane di emergenza totale, quindi abbiamo adattato un po' chiunque, e lui ha fatto bene. Credo in queste cose e non nei giocatori che fanno un solo ruolo, tranne il portiere… O forse neanche loro, vista l'evoluzione che hanno avuto negli ultimi anni. Soulé è sicuramente un giocatore di valore".
Cosa ne pensa di Baroni?
"Ha fatto un ottimo lavoro ovunque sia stato. È apprezzato, anche qui a Roma. Il Torino è sempre una squadra che non riesce mai a fare un salto più in alto, ma lui può portare un miglioramento".
Ora il pacchetto offensivo è completo?
"Lo ripeto: ne parlo solo con la proprietà. Malen era un'opportunità importante e l'abbiamo colta, quando invece le operazioni diventano lunghe sono difficili da realizzare".
In che ruolo vede Malen? Può giocare con un altro centravanti?
"Vedremo. In questo momento lui è un centravanti. Ha rapidità e capacità di tiro, con entrambi i piedi e con potenza. Deve giocare vicino alla porta".
Avete tanti giovani, come si fa a vincere subito?
"Non è possibile. Ma diciamo che abbiamo il piede in due scarpe: uno zoccolo duro competitivo. E per esserlo dovevamo migliorare in attacco, con giocatori come Malen, ma la società deve anche guardare al futuro. Chiaramente ai ragazzi non si può chiedere fin da subito di essere competitivi contro le big. Cerchiamo di costruire in prospettiva, qualcosa che rimanga, senza dover ripartire ogni anno".
Può darci un giudizio sui due nuovi Vaz e Malen? E come sta la squadra?
"La situazione della squadra è in miglioramento. Ndicka è tornato dall Coppa d'Africa, abbiamo smaltito le squalifiche. Davanti torna Pellegrini e, molto probabilmente, anche Ferguson. Ha preso una contusione ma sembra averla superata, può essere convocato. E sono arrivati due nuovi. Siamo dispiaciuti del ko in Coppa Italia, ma in campionato arriviamo da ottimi risultati. Vaz e Malen? Hanno fatto due e un allenamento, sono due operazioni diverse: una è in prospettiva, cioè Vaz. Ha qualità. Malen invece è un nazionale olandese, sono molto contento del suo arrivo. È stata possibile grazie alla presenza di Ryan Friedkin, la trattativa si è chiusa velocemente. Sono convinto che Malen potrà fare molto bene".
Si parte dal ricordo di Commisso: "Al di là della rivalità del campo, questa è l'essenza della vita, va sopra a tutto. Avevo vissuto la tragedia di Barone poco prima di una partita contro. Dispiace vedere una società martoriata da brutte notizie. Stamattina era qui Bove, parlando di Fiorentina: ha risolto il contratto e andrà in Inghilterra. Questa è una bella notizia: tornerà a giocare a calcio".
Tra poco l'inizio della conferenza di Gasperini.
Bove, ufficiale la risoluzione con la Roma. Ora il Watford
La Roma ha annunciato la rescissione consensuale con Edoardo Bove: ad attenderlo come prossima avventura c'è il Watford nella serie B inglese. Dopo il malore in Fiorentina-Inter del dicembre 2024, il centrocampista ha un defibrillatore sottocutaneo: per le norme italiane non può ottenere l'idoneità sportiva, per questo la sua carriera può continuare solo all'estero.
Roma, infortunio Dovbyk: operazione per l'ucraino, stop di due mesi
La Roma perde Artem Dovbyk per almeno due mesi. La lesione al tendine della coscia sinistra subita a Lecce il 6 gennaio non sarebbe guarita con la terapia conservativa: dopo gli ultimi accertamenti diagnostici si è ritenuto opportuno procedere con un intervento chirurgico lunedì prossimo in Finlandia, a cui seguiranno almeno due mesi di stop.
E' morto Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni
A comunicarlo è lo stesso club viola: "Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato". Minuto di silenzio in tutti i campi deciso dalla Figc. Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente.
Calciomercato LIVE
Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' torna lunedì 19 gennaio alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio LIVE da Prato Nevoso
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta liveVai al contenuto
Torna "Buongiorno Calciomercato": il podcast di Di Marzio
Iscriviti al canale Whatsapp “Sky Sport Italia”
Le migliori notizie, con lo stile Sky, video, immagini, possibilità di interagire con noi e con i nostri talent. CLICCA QUI
Gasp parla alle 13.30
Dopo il ko in Coppa Italia la Roma cerca subito la rivincita contro il Torino: Gasp è alla caccia della terza vittoria di fila in campionato. Segui qui live le sue parole in conferenza stampa, a partire dalle 13.30