Domenica 18 gennaio il Milan ospita il Lecce alle 20.45. Allegri ha un dubbio a centrocampo, dove è aperto il ballottaggio tra Modric e Jashari per il ruolo di play. In attacco Leao favorito su Nkunku per affiancare Pulisic (lo statunitense torna titolare). Nessuna rotazione in difesa, mentre sulla linea mediana dovrebbero rivedersi dal 1' Ricci ed Estupinan. Lecce in emergenza in difesa, ma in regia è pronto a rientrare Ramadani. Out l'ex Camarda, davanti favorito Stulic

LA CONFERENZA DI ALLEGRI