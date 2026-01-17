Offerte Sky
Milan-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica 18 gennaio il Milan ospita il Lecce alle 20.45. Allegri ha un dubbio a centrocampo, dove è aperto il ballottaggio tra Modric e Jashari per il ruolo di play. In attacco Leao favorito su Nkunku per affiancare Pulisic (lo statunitense torna titolare). Nessuna rotazione in difesa, mentre sulla linea mediana dovrebbero rivedersi dal 1' Ricci ed Estupinan. Lecce in emergenza in difesa, ma in regia è pronto a rientrare Ramadani. Out l'ex Camarda, davanti favorito Stulic

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Samuele Ricci
Samuele Ricci
Mezzala destra
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
Esterno sinistro
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
attaccante
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
attaccante

Le scelte di Allegri

MILAN (3-5-2), probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

  • Il ballottaggio principale riguarda il ruolo del regista, con il dubbio tra Modric e Jashari. Allegri potrebbe prendere una decisione solo domenica dopo l'ultimo allenamento
  • In attacco Leao favorito su Nkunku per affiancare Pulisic, lo statunitense torna titolare dopo essere partito dalla panchina nell'ultimo match contro il Como
  • A sinistra Estupinan dovrebbe far riposare Bartesaghi
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Matías Pérez
Matías Pérez
terzino destro
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Mezzala destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
Mezzala sinistra
Lecce
Tete Morente
Tete Morente
ala destra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Centravanti
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
ala sinistra

Le scelte di Di Francesco

LECCE (4-3-3), probabile formazione: Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Maleh; Morente, Stulic, Banda. All. Di Francesco

  • Senza gli squalificati Danilo Veiga e Gaspar, a destra dovrebbe giocare Perez, con la conferma di Siebert in mezzo
  • A centrocampo Ramadani rientra dalla squalifica
  • In attacco tornano a disposizione Banda e Morente, mentre mancherà l'ex Camarda: Stulic al centro dell'attacco

CALCIO: SCELTI PER TE