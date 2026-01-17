Domenica 18 gennaio il Milan ospita il Lecce alle 20.45. Allegri ha un dubbio a centrocampo, dove è aperto il ballottaggio tra Modric e Jashari per il ruolo di play. In attacco Leao favorito su Nkunku per affiancare Pulisic (lo statunitense torna titolare). Nessuna rotazione in difesa, mentre sulla linea mediana dovrebbero rivedersi dal 1' Ricci ed Estupinan. Lecce in emergenza in difesa, ma in regia è pronto a rientrare Ramadani. Out l'ex Camarda, davanti favorito Stulic
Probabili Formazioni
Le scelte di Allegri
MILAN (3-5-2), probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri
- Il ballottaggio principale riguarda il ruolo del regista, con il dubbio tra Modric e Jashari. Allegri potrebbe prendere una decisione solo domenica dopo l'ultimo allenamento
- In attacco Leao favorito su Nkunku per affiancare Pulisic, lo statunitense torna titolare dopo essere partito dalla panchina nell'ultimo match contro il Como
- A sinistra Estupinan dovrebbe far riposare Bartesaghi
Le scelte di Di Francesco
LECCE (4-3-3), probabile formazione: Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Maleh; Morente, Stulic, Banda. All. Di Francesco
- Senza gli squalificati Danilo Veiga e Gaspar, a destra dovrebbe giocare Perez, con la conferma di Siebert in mezzo
- A centrocampo Ramadani rientra dalla squalifica
- In attacco tornano a disposizione Banda e Morente, mentre mancherà l'ex Camarda: Stulic al centro dell'attacco