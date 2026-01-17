Parma-Genoa apre la domenica della 21^giornata di serie A. Scontro salvezza fra due formazioni in crescita nell'ultimo periodo. Nel Parma tornano fra i titolari Delprato e Pellegrino. Nel Genoa due dubbi fra Otoa e Marcandalli in difesa e Thorsby-Ellertsson a centrocampo. Le possibili scelte dei due allenatori