Parma-Genoa, le probabili formazioni

Serie A

Parma-Genoa apre la domenica della 21^giornata di serie A. Scontro salvezza fra due formazioni in crescita nell'ultimo periodo. Nel Parma tornano fra i titolari Delprato e Pellegrino. Nel Genoa due dubbi fra Otoa e Marcandalli in difesa e Thorsby-Ellertsson a centrocampo. Le possibili scelte dei due allenatori

Probabili Formazioni

Le scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2) la probabile formazione: Corvi: Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Estevez, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

  • Torna titolare Pellegrino in attacco con Oristanio favorito per affiancarlo
  • Delprato è l'atro rientro rispetto al match giocato al Maradona col Napoli
  • Ondrejka e Sorensen alternative in corso d'opera
Le scelte di De Rossi

GENOA (3-5-2) la probabile formazione: Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • Per De Rossi soliti dubbi fra Thorsby ed Ellertsson e fra Otoa e Marcandalli
  • Conferme in attacco per Colombo e Vitinha
  • Intoccabili gli esterni del centrocampo

