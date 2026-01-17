Parma-Genoa apre la domenica della 21^giornata di serie A. Scontro salvezza fra due formazioni in crescita nell'ultimo periodo. Nel Parma tornano fra i titolari Delprato e Pellegrino. Nel Genoa due dubbi fra Otoa e Marcandalli in difesa e Thorsby-Ellertsson a centrocampo. Le possibili scelte dei due allenatori
Probabili Formazioni
Le scelte di Cuesta
PARMA (3-5-2) la probabile formazione: Corvi: Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Estevez, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta
- Torna titolare Pellegrino in attacco con Oristanio favorito per affiancarlo
- Delprato è l'atro rientro rispetto al match giocato al Maradona col Napoli
- Ondrejka e Sorensen alternative in corso d'opera
Le scelte di De Rossi
GENOA (3-5-2) la probabile formazione: Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- Per De Rossi soliti dubbi fra Thorsby ed Ellertsson e fra Otoa e Marcandalli
- Conferme in attacco per Colombo e Vitinha
- Intoccabili gli esterni del centrocampo