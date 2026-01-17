Oggi, sabato 17 gennaio, si scende in campo per la 21^ giornata di Serie A. Alle 20.45, è il momento di Cagliari-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

Sono tre le partite del sabato della 21^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Udinese-Inter e si prosegue alle 18.00 con Napoli-Sassuolo. La sera, alle 20.45, è il momento di Cagliari-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Massimo Gobbi; inviati Valentina Caruso e Giovanni Guardalà.