Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 21^ giornata

guida tv

Oggi, sabato 17 gennaio, si scende in campo per la 21^ giornata di Serie A. Alle 20.45, è il momento di Cagliari-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Sono tre le partite del sabato della 21^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Udinese-Inter e si prosegue alle 18.00 con Napoli-Sassuolo. La sera, alle 20.45, è il momento di Cagliari-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Massimo Gobbi; inviati Valentina Caruso e Giovanni Guardalà.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Fernando Orsi, Stefano De Grandis e Lorenzo Minotti. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

 

Serie A, le programmazione di oggi

Sabato 17 gennaio

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Fernando Orsi, Stefano De Grandis e Lorenzo Minotti
  • ore 15.00: Udinese-Inter su DAZN 1
  • ore 18.00: Napoli-Sassuolo su DAZN 1
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi
  • alle 20.45: CAGLIARI-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi; inviati Valentina Caruso e Giovanni Guardalà

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Cambiaghi, squalifica ridotta a una sola giornata

bologna

Ridotta a una giornata soltanto la squalifica dell'attaccante del Bologna, che era stato espulso...

Dove vedere Pisa-Atalanta

guida tv

La partita Pisa-Atalanta della 21^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 16 gennaio alle ore...

Spalletti su Yildiz: "Non voglio creare pressioni"

Serie A

L'allenatore bianconero alla vigilia del Cagliari: "Yildiz sta bene, aveva un po' di mal di gola...

Dovbyk costretto ad operarsi: stop di due mesi

roma

La Roma perde Artem Dovbyk per almeno due mesi. La lesione al tendine della coscia sinistra...

Il calendario della 21^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio, su Sky e NOW, la 21^ giornata di Serie A con 3 gare in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE