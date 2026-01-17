 Rocco Commisso, le reazioni alla morte del presidente della Fiorentina | Sky Sport
Rocco Commisso, le reazioni alla morte del presidente della Fiorentina

fiorentina fotogallery
12 foto

Il calcio piange Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina è morto all'età di 76 anni. Il ricordo della sua squadra: "Amava i suoi tifosi, i colori e la città di Firenze". De Laurentiis: "Un'enorme perdita per il calcio italiano". Qui tutte le reazioni del mondo del calcio e dello sport

FIORENTINA, È MORTO COMMISSO: LE NEWS LIVE

