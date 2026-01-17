Addio a Rocco Commisso: la storia, il Viola Park e i colpi di mercato della sua Fiorentina

Introduzione

Era entrato nel mondo del calcio fin da giovanissimo nella sua America, lì dove lo chiamano soccer. Alla Columbia si forma come studente e gioca coi Lions negli anni Sessanta e Settanta riscrivendo la storia calcistica di una delle università più prestigiose degli Usa. Acquista i Cosmos che furono di Pelé e si presenta a Firenze con empatia e calore: "Io sono un tifoso, chiamatemi Rocco", era l'estate del 2019. Alla prima al Franchi sventola una bandiera a stelle e strisce a tinte viola. Con lui la Fiorentina fa tre finali, vince tantissimo a livello giovanile, tra colpi record (Nico Gonzalez) e cessioni record (Vlahovic alla Juve). La sua grande eredità è il Viola Park che porta il suo nome

