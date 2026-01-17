Torino e Roma si sfidano nella 21^ giornata di Serie A, cinque giorni dopo il successo dei granata negli ottavi di Coppa Italia. Baroni senza Simeone: in attacco la coppia Ngonge-Adams. Gasperini con il nuovo acquisto Malen titolare in avanti, con Soulé e Dybala a supporto. Prima convocazione per Robinio Vaz. Torna a disposizione Pellegrini. Match in programma domenica 18 gennaio alle 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le scelte di Baroni
TORINO (3-5-2), la probabile formazione: Paleari; , Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams. All. Baroni
- Ismajli recupera dopo la botta presa nel match di Coppa Italia contro la Roma
- In attacco out Simeone: davanti la coppia Ngonge-Adams
- Torna Pedersen, che sarà in panchina
Le scelte di Gasperini
ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini
- Esordio dal 1' in attacco per il nuovo acquisto Malen
- Alle sue spalle Soulé e Dybala
- Prima convocazione anche per Robinio Vaz
- Torna a disposizione Pellegrini, che partirà dalla panchina
- Out Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy e Bailey