Torino e Roma si sfidano nella 21^ giornata di Serie A, cinque giorni dopo il successo dei granata negli ottavi di Coppa Italia. Baroni senza Simeone: in attacco la coppia Ngonge-Adams. Gasperini con il nuovo acquisto Malen titolare in avanti, con Soulé e Dybala a supporto. Prima convocazione per Robinio Vaz. Torna a disposizione Pellegrini. Match in programma domenica 18 gennaio alle 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LA CONFERENZA DI GASPERINI