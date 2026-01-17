Offerte Sky
Torino-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Torino e Roma si sfidano nella 21^ giornata di Serie A, cinque giorni dopo il successo dei granata negli ottavi di Coppa Italia. Baroni senza Simeone: in attacco la coppia Ngonge-Adams. Gasperini con il nuovo acquisto Malen titolare in avanti, con Soulé e Dybala a supporto. Prima convocazione per Robinio Vaz. Torna a disposizione Pellegrini. Match in programma domenica 18 gennaio alle 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LA CONFERENZA DI GASPERINI

Probabili Formazioni

Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
PORTIERE
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
DIFENSORE CENTRO DESTRA
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
DIFENSORE CENTRALE
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
DIFENSORE CENTRO SINISTRA
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
ESTERNO DESTRO
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
MEZZALA DESTRA
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
MEZZALA SINISTRA
Torino
Zakaria Aboukhlal
Zakaria Aboukhlal
ESTERNO SINISTRO
Torino
Cyril Ngonge
Cyril Ngonge
ATTACCANTE
Torino
Ché Adams
Ché Adams
ATTACCANTE

Le scelte di Baroni

TORINO (3-5-2), la probabile formazione: Paleari; , Maripan, Coco;  Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams. All. Baroni

  • Ismajli recupera dopo la botta presa nel match di Coppa Italia contro la Roma
  • In attacco out Simeone: davanti la coppia Ngonge-Adams
  • Torna Pedersen, che sarà in panchina
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centro destra
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centro sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista destro
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
trequartista sinistro
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

Le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

  • Esordio dal 1' in attacco per il nuovo acquisto Malen
  • Alle sue spalle Soulé e Dybala
  • Prima convocazione anche per Robinio Vaz
  • Torna a disposizione Pellegrini, che partirà dalla panchina
  • Out Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy e Bailey 

