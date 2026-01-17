La partita Udinese-Inter, valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 17 gennaio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Inter

L'Udinese ha vinto nella gara di andata di questo campionato contro l'Inter, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri in Serie A; nella competizione, i bianconeri non ottengono due vittorie andata-ritorno contro gli avversari di giornata dal 2012/13, con Francesco Guidolin in panchina. Dopo quattro gare casalinghe senza reti contro l'Inter in Serie A, tra il 2018 e il 2021, l'Udinese ha segnato in tutte le ultime quattro e non è mai arrivato a cinque incontri interni consecutivi con almeno un gol contro i nerazzurri. Nelle ultime nove partite di campionato l'Udinese (3V, 2N, 4P) non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con un pareggio contro il Pisa nella più recente. L'Udinese ha pareggiato le ultime due partite casalinghe di Serie A (contro Lazio e Pisa), dopo che aveva ottenuto altrettanti pareggi nelle precedenti 10 (3V, 5P); i bianconeri non arrivano a tre pareggi interni di fila nella competizione da febbraio-marzo 2024 contro Monza, Cagliari e Salernitana. Dopo aver subito gol per tre partite di Serie A consecutive tra la seconda e la quarta giornata (contro Udinese, Juventus e Sassuolo), l'Inter non ha mai concesso una rete per due gare di fila in questo campionato, collezionando ben nove clean sheet dalla quinta giornata in avanti, in 16 partite giocate (incluso l'ultimo contro il Lecce); nel periodo, dal 27 settembre in poi, nei maggiori cinque campionati europei nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata (nove anche la Lazio). L'Inter ha vinto le ultime cinque trasferte di Serie A, subendo solo due gol e mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti. I nerazzurri non ottengono tre vittorie esterne consecutive con annesso clean sheet da ottobre 2024-gennaio 2025 (sette di fila). L'Inter, che non pareggia in trasferta da aprile 2025, ha collezionato sette successi e due sconfitte fuori casa in questa Serie A, e potrebbe non pareggiare nelle prime 10 trasferte stagionali per la prima volta dal 2012/13 (unica volta nella sua storia nella massima serie). L'Inter ha collezionato 46 punti finora in questo campionato e nelle precedenti 10 occasioni in cui ha guadagnato almeno 49 punti dopo 21 partite ha terminato poi la stagione nelle prime due posizioni: sette volte al primo posto, tre al secondo (incluse due delle ultime tre stagioni in cui è capitato, cioè 2021/22 e 2024/25). L'Inter potrebbe raggiungere o superare le 16 vittorie dopo 21 partite di Serie A (attualmente 15 successi in 20 incontri) per la sesta volta nella sua storia in Serie A: nelle precedenti cinque occasioni in cui ci è riuscita, ha sempre poi vinto lo Scudetto a fine stagione (l'ultima nel 2023/24).