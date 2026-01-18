Il posticipo di lunedì alle 20.45 all'Olimpico chiude la 21^ giornata di campionato. Assente a Verona per squalifica, Zaccagni torna nel tridente con Noslin e Cancellieri. Sarri perde invece Basic: ballottaggio tra Belahyane e Vecino (non al meglio) per sostituirlo. Fabregas rilancia Jesus Rodriguez sulla trequarti insieme a Paz e Vojvoda alle spalle di Douvikas. Novità anche in difesa dove tornano Smolcic e Valle
Probabili Formazioni
La probabile formazione
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
- Rispetto alla vittoria di Verona, i biancocelesti ritrovano Zaccagni nel tridente completato da Noslin e Cancellieri. Panchina per Isaksen e Ratkov.
- Presente a centrocampo l'altro nuovo acquisto Taylor, indisponibile invece Basic: il ballottaggio per sostituirlo è tra Belahyane e Vecino, che non è al meglio e andrà valutato nelle prossime ore
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
- Qualche novità rispetto alla sconfitta col Milan a partire dalla trequarti, dove Jesus Rodriguez sostituisce Baturina e affianca Paz e Vojvoda alle spalle di Douvikas.
- Si cambia anche sulle fasce in difesa, dove Smolcic e Valle prendono il posto di Van Der Brempt e Moreno