Probabili formazioni di Lazio-Como

Serie A

Il posticipo di lunedì alle 20.45 all'Olimpico chiude la 21^ giornata di campionato. Assente a Verona per squalifica, Zaccagni torna nel tridente con Noslin e Cancellieri. Sarri perde invece Basic: ballottaggio tra Belahyane e Vecino (non al meglio) per sostituirlo. Fabregas rilancia Jesus Rodriguez sulla trequarti insieme a Paz e Vojvoda alle spalle di Douvikas. Novità anche in difesa dove tornano Smolcic e Valle

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
terzino sinistro
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala sinistra
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
ala destra
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

La probabile formazione

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

  • Rispetto alla vittoria di Verona, i biancocelesti ritrovano Zaccagni nel tridente completato da Noslin e Cancellieri. Panchina per Isaksen e Ratkov.
  • Presente a centrocampo l'altro nuovo acquisto Taylor, indisponibile invece Basic: il ballottaggio per sostituirlo è tra Belahyane e Vecino, che non è al meglio e andrà valutato nelle prossime ore
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
ala destra
Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
ala sinistra
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

La probabile formazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

  • Qualche novità rispetto alla sconfitta col Milan a partire dalla trequarti, dove Jesus Rodriguez sostituisce Baturina e affianca Paz e Vojvoda alle spalle di Douvikas.
  • Si cambia anche sulle fasce in difesa, dove Smolcic e Valle prendono il posto di Van Der Brempt e Moreno

CALCIO: SCELTI PER TE