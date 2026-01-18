La partita Milan-Lecce, valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Lecce

Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3N); l'ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato cinque vittorie consecutive contro i giallorossi nel torneo è stata tra il 1989 e il 1993. Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 28 sfide di Serie A contro il Milan (11N, 16P): 1-0 il 1° aprile 2006 al Via del Mare, con una rete di Axel Konan. Il Milan ha vinto ben 15 delle 19 sfide interne contro il Lecce in Serie A, il 79% (3N, 1P). Il Milan (12V, 7N) è rimasto imbattuto per 19 gare di fila all'interno dello stesso campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2004, con Carlo Ancelotti in panchina (19 – 15V, 4N). I rossoneri non arrivano a 20 partite di fila nello stesso torneo senza perdere dai primi sette mesi del torneo 1992/93 (prime 23 gare di quella stagione senza perdere, l'allenatore era Fabio Capello). Il Milan ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite (1V) contro squadre che a inizio giornata occupavano le ultime cinque posizioni in classifica in Serie A, dopo che aveva vinto le sei precedenti gare contro queste avversarie. Il Lecce ha perso nelle ultime tre partite di Serie A, contro Roma, Parma e Inter: la squadra salentina non arriva a quattro ko di fila in campionato dal periodo febbraio-marzo 2025, striscia di cinque con Giampaolo in panchina. Prima del Lecce, l'ultima squadra che ha disputato due trasferte di fila contro Inter e Milan a distanza di al massimo quattro giorni in Serie A è stata l'Atalanta tra il 25 e il 28 febbraio 2024 (pareggio 1-1 contro il Milan e sconfitta 4-0 contro l'Inter).