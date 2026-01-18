Può solo sorridere, Gian Piero Gasperini , dopo una partita così. E non nasconde la sua soddisfazione, per la partita e per i "regali" che gli ha fatto il mercato Malen lanciato titolare in attacco e subito in gol ha evidenziato un'intesa quasi naturale con Dybala (in rete anche lui) che fa ben sperare per il futuro e forse cambia un po' le cose per la Roma. "Chiaro che un giocatore di questo livello alza tutta la capacità offensiva della squadra e i numeri diventano altri", commenta l'allenatore della Roma a Sky, nel post partita, visibilmente soddisfatto. "Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato con qualità, volevamo questa vittoria ed è un bel segnale". E sull’intesa tra Dybala e Malen: "Il primo gol è straordinario, anche Dybala ha fatto una partita di livello. Quando le cose si completano alzi il valore di tutti, e migliora anche la prestazione di Paulo perché ha un riferimento di valore, con un linguaggio tecnico molto importante , e su questo cerchiamo di costruirci le prossime gare".

"Con acquisti così ti senti supportato"

L'elogio di Malen prosegue, con Gasperini che non cela la sua felicità: "Malen ha le caratteristiche che io cercavo: ha questa abilità nello smarcarsi non di spalle e di spostarsi sia sul taglio che sull’apertura; controlla la palla dentro l’area con grande qualità e conclude con velocità e potenza subito. Queste sue doti per una squadra come cerchiamo di essere noi sono fondamentali perché dentro l’area cerchiamo di costruire questo tipo di azione e se riusciamo a metterlo nelle condizioni di servirlo bene questo fa tanti gol. Se può giocare anche come trequartista a sinistra? Spero di no, nel mio ideale spero che possa fare il centravanti a lungo e che noi costruiamo una squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche. Poi ci sono partite e partite, ne giochiamo così tante che ha anche la duttilità per giocare un po’ defilato, come ha dimostrato nel caso del gol, partendo defilato e poi facendo gol col destro. Però lui è sicuramente un attaccante da sfruttare molto vicino all’area". Infine su Robinio Vaz, al debutto nel finale: "Ha delle belle doti, chiaramente è giovanissimo, a 18 anni e non è facile giocare nel campionato italiano però il modo migliore per farlo crescere è dargli fiducia e dagli spazio. C’è da lavorare tanto però credo che in prospettiva la Roma ha fatto un bell’acquisto. Ha fatto due acquisti, uno nell’immediato e uno in prospettiva, e quando è così ti senti bello supportato".