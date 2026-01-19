La partita Lazio-Como valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 19 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Como

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime due gare contro la Lazio in Serie A (1V, 1N), dopo che aveva perso le tre precedenti; inoltre, dopo il successo dello scorso agosto, il Como potrebbe vincere entrambe le partite stagionali contro i biancocelesti per la prima volta nella loro storia nella competizione. La Lazio è rimasta imbattuta in otto delle nove gare casalinghe contro il Como in Serie A (6V, 2N); l'unico successo dei lariani nel parziale risale al 23 marzo 1952 (2-1, grazie alle reti di Giuseppe Baldini e Renato Cattaneo dopo il vantaggio iniziale di Aldo Puccinelli per i biancocelesti). Dopo il successo per 1-0 contro l'Hellas Verona nel match più recente, la Lazio potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2025 (contro Cagliari e Monza in quel caso). A partire dalla scorsa stagione, la Lazio è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in Serie A: 13 su 29 (11V, 5P), tra cui tre delle ultime quattro gare all'Olimpico (1P); allargando il dato ai Big-5 campionati europei solo il Rayo Vallecano (14) ha registrato più pareggi interni nel periodo (a quota 13 anche il Crystal Palace). In questo campionato, la Lazio ha guadagnato solo due punti in sei sfide contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime sei posizioni nella classifica di Serie A (2N, 4P), realizzando un solo gol (contro il Bologna il 7 dicembre) e subendo sette reti nel parziale. Il Como ha collezionato un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare di Serie A e non rimane per tre partite di fila nella competizione senza vincere da marzo 2025 (serie di 4 in quel caso). Il Como ha vinto le ultime due trasferte senza subire gol in campionato (contro Lecce e Pisa, entrambe 3-0); il Como potrebbe collezionare tre clean sheet di fila fuori casa solo per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo il periodo tra marzo e aprile 1950.