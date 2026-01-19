Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 21^ giornataguida tv
Oggi, lunedì 19 gennaio, si conclude la 21^ giornata di Serie A. Tutti gli appuntamenti della giornata e come seguirli
La 21^giornata di campionato si conclude lunedì 19 gennaio con due appuntamenti: alle 18.30, Cremonese-Verona e alle 20.45 Lazio-Como.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Lunedì sera nuovo appuntamento con Calciomercato - L’Originale, dalle 22.45. In diretta da Prato Nevoso, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Walter Zenga, Lorenzo Minotti, Stefano De Grandis e Federico Zancan.
Serie A, la programmazione di oggi
Lunedì 19 gennaio
- ore 18.30: Cremonese-Verona su DAZN 1
- ore 20.45: Lazio-Como su DAZN 1