Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 21^ giornata

guida tv
©Getty

Oggi, lunedì 19 gennaio, si conclude la 21^ giornata di Serie A. Tutti gli appuntamenti della giornata e come seguirli

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La 21^giornata di campionato si conclude lunedì 19 gennaio con due appuntamenti: alle 18.30, Cremonese-Verona e alle 20.45 Lazio-Como.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì sera nuovo appuntamento con Calciomercato - L’Originale, dalle 22.45. In diretta da Prato Nevoso, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Walter Zenga, Lorenzo Minotti, Stefano De Grandis e Federico Zancan.

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 19 gennaio

  • ore 18.30: Cremonese-Verona su DAZN 1 
  • ore 20.45: Lazio-Como su DAZN 1 

