Oggi, lunedì 19 gennaio, si conclude la 21^ giornata di Serie A. Tutti gli appuntamenti della giornata e come seguirli

La 21^giornata di campionato si conclude lunedì 19 gennaio con due appuntamenti: alle 18.30, Cremonese-Verona e alle 20.45 Lazio-Como .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì sera nuovo appuntamento con Calciomercato - L’Originale, dalle 22.45. In diretta da Prato Nevoso, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Walter Zenga, Lorenzo Minotti, Stefano De Grandis e Federico Zancan.