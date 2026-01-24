Come stanno Gimenez e Saelemaekers? E pensa sia più una sorpresa la Roma o il Milan quest'anno?

"Oggi faremo l'ultimo allenamento e valuteremo. Ieri Saelemaekers stava molto meglio, lo valuterò se può essere titolare o partirà dalla panchina. Gimenez procede bene, sarà una risorsa per il finale di stagione. E Leao sta convivendo con un piccolo problema ma è a disposizione come Fullkrug. Sorpresa? La Roma con Gasperini sapevamo avrebbe lottato con noi, ora siamo in quattro squadre per tre posti perché l'Inter ha una proiezione di 90 punti... Speriamo ci siano cinque posti per la Champions, altrimenti una resterà fuori"