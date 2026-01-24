Roma-Milan, Allegri: "Per la Champions siamo in 4 per 3 posti. Serve fatica e stare zitti"
Vigilia in casa rossonera verso il big match di domenica alle 20.45 all'Olimpico: "Dovremo fare una partita tecnica. Saelemaekers? Sta meglio ma dovrò valutarlo. La Roma lotta con noi per la Champions: siamo in quattro per tre posti e una resterà fuori, d'altronde l'Inter ha una proiezione di 90 punti... È troppo importante la Champions perché gli introiti garantiscono un futuro migliore. E per arrivarci serve molta fatica e stare zitti"
Quando il Milan segnerà su calcio di punizione?
"Spero domani... Prendiamo poche punizioni dal limite dell'area. Cruyff dice che 'La qualità senza risultati non conta nulla. I risultati senza qualità sono noiosi': cosa ne penso? Penso che fare risultati veicola qualità. Nel calcio anche il più debole può battere il più forte. Nel campionato invece vince il migliore della stagione, che può fare ottime partite attraverso la qualità"
Quanto è stato vicino alla Roma in passato?
"Mi sono dimenticato tutto, prima del 2014 non ricordo nulla... "
Sarà decisivo il prossimo trittico di partite?
"No, perché finora abbiamo fatto punti importanti. Sicuramente ci aspetta uno scontro diretto, poi il Bologna e la trasferta a Pisa che è una squadra viva. Avremo il tempo per prepararle bene... "
Con la Roma è una partita chiave?
"Da ora in avanti sono chiave i punti. Quando ti avvicini al finale devi pensare ai punti da conquistare per la Champions"
Quanto vi pesa giocare un mese fuori casa?
"Basta non pensarci, ma pensiamo a ciò che bisogna fare"
Come si può migliorare la rosa del Milan?
"Il mercato più importante è quello estivo e la società aveva lavorato bene. A gennaio è più complicato, ci sono eccezioni come Fullkrug e Tare è stato bravo a prenderlo subito. Noi pensiamo al campo, al resto ci pensa la società"
Il Milan avrà un'anomalia col calendario nei prossimi giorni...
"Più che a livello atletico la questione è mantenere l'attenzione alta. Vedremo come arrivarci, ma non perdiamo energie in queste situazioni. L'Inter? Ha 52 punti, è la favorita per lo scudetto col Napoli. Ed è una questione di matematica... "
Quanto è importante per Leao e Pulisic ricevere palloni puliti?
"Quando siamo negli ultimi 20-30 metri serve essere veloci e puliti, lì si vedono i più bravi. E la qualità della scelta va migliorata anche con la ripetitività del gesto e la tecnica"
Che peso hanno le sue parole nel mondo Milan? E perché alcuni allenatori non parlano prima delle partite?
"Sugli altri allenatori non riguarda me. Per quanto riguarda le mie dichiarazioni sull'obiettivo è chiaro: l'anno scorso il Milan non è entrato in Champions, quest'anno per un valore tecnico ed economico bisogna riuscirci. Dovremo conquistarlo facendo un passo alla volta. Penso sia troppo importante in Italia partecipare alla Champions, perché i soldi che garantisce ti danno un futuro migliore rispetto ad essere esclusi due anni. Lo dicono i fatturati delle grandi squadre in Europa: il gap tra le squadre italiane e quelle straniere è troppo diverso. Per forza una squadra deve cercare di entrare in Champions perché garantisce un'iniezione di denaro. E per arrivarci serve molta fatica e stare zitti"
Cosa significa affrontare Dybala? E insieme a Malen?
"Era arrivato da bambino alla Juventus, ha una tecnica straordinaria ed è molto intelligente. Ce ne sono pochi in giro come lui"
Il Milan è fermo sul mercato: gennaio può cambiare lo sviluppo del campionato?
"Lo potremo dire solo a fine campionato... Posso dire che l'arrivo di Fullkrug è stato un acquisto azzeccato. La società sta lavorando, ma io sono contento della rosa. E abbiamo giovani che stanno crescendo come Athekame e Odogu. L'importante è continuare ad avere questo approccio alle partite e avere chiaro l'obiettivo di arrivare fra i primi quattro posti. Sarà difficile, non avremo vantaggi. Ora superiamo la quota 50, poi vedremo"
Come si pone il Milan sui gol da palla inattiva? Ne arrivano pochi e perché?
"Abbiamo avuto le nostre occasioni. Chi calcia è sicuramente importante come i saltatori, poi bisogna essere precisi. E la Roma è pericolosa sotto questo aspetto. E noi non dobbiamo migliorare solo sulle palle inattive"
La Roma è cambiata rispetto all'andata?
"In termini di aggressività no, come giocatori sì. Malen è un buon giocatore. Contro di noi giocarono senza centravanti, domani sarà sicuramente diverso per noi difensivamente"
Leao-Pulisic ha giocato poco come coppia: la rivedremo domani? E Ricci verrà riproposto?
"Sono molto contento di Ricci, è intelligente e sta crescendo. Il ruolo di mezzala gli si addice di più perché riesce ad essere verticale: magari in futuro potrà essere regista, ma ora lo vedo meglio lì. Leao e Pulisic hanno avuto problemi ma hanno fatto gol: l'importante è che siano efficaci e concreti. E devo valutare anche Pavlovic"
Cosa le sta dando in più Leao?
"Ha un'infiammazione e va gestito, il dolore è minimo e quindi sta facendo bene. Abbiamo davanti quattro giocatori per due posti, significa che posso cambiare a gara in corso. Penso debba crescere ancora, ha talento ma la continuità di prestazione va trovata. È molto difficile"
Come stanno Gimenez e Saelemaekers? E pensa sia più una sorpresa la Roma o il Milan quest'anno?
"Oggi faremo l'ultimo allenamento e valuteremo. Ieri Saelemaekers stava molto meglio, lo valuterò se può essere titolare o partirà dalla panchina. Gimenez procede bene, sarà una risorsa per il finale di stagione. E Leao sta convivendo con un piccolo problema ma è a disposizione come Fullkrug. Sorpresa? La Roma con Gasperini sapevamo avrebbe lottato con noi, ora siamo in quattro squadre per tre posti perché l'Inter ha una proiezione di 90 punti... Speriamo ci siano cinque posti per la Champions, altrimenti una resterà fuori"
Che energia ha portato Cardinale?
"Ha fatto molto piacere a tutti, è un momento importante della stagione e ci giochiamo l'ingresso in Champions. Siamo molto contenti della sua visita. Ora pensiamo al campo, domani c'è una bella partita da giocare: la Roma sta lottando con noi per la Champions, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro perché in campo si vede la sua mano. Sono aggressivi, bravi in entrambe le fasi e con la migliore difesa del campionato. Dovremo fare una partita tecnica"
Gimenez: 'Non ho ancora dimostrato il mio valore al Milan'
Cardinale torna a Milanello, incontro a sorpresa con la squadra
Classifica Serie A un anno dopo: il Milan, la Roma e il Como a +15
