Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Due ballottaggi in casa Inter in vista del prossimo impegno contro il Pisa. Akanji e De Vrij lottano per una maglia da titolare, dubbio anche tra Lautaro e Bonny con il primo favorito. Pio Esposito torna dal 1', dopo la panchina contro l'Arsenal in Champions League. Nel Pisa, Tramoni in vantaggio su Leris. Durosinmi dovrebbe giocare titolare, ma è pronto Meister

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
mezzala destra
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
pubblicità
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Esposito. All. Cristian Chivu

  • Carlos Augusto nel ruolo di difensore centrale di sinistra contro il Pisa
  • Akanji in ballottaggio con De Vrij al centro della difesa
  • Dubbio anche tra Lautaro e Bonny con il primo favorito
Pisa
Simone Scuffet
Simone Scuffet
portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
difensore centrale di destra
pubblicità
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
esterno destro
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
centrocampista centrale
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
pubblicità
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
trequartista
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
trequartista
pubblicità
Pisa
Rafiu Durosinmi
Rafiu Durosinmi
attaccante

PISA (3-4-2-1) la probabile formazione

Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Alberto Gilardino

  • Tramoni in vantaggio su Leris per un posto da titolare
  • Dubbio tra Durosinmi e Meister con il primo favorito
  • Loyola e Akinsanmiro in panchina
  • Cuadrado, Albiol, Vural, Denoon, Stengs sempre out

Serie A: Altre Notizie

La presentazione della 22^ giornata di Serie A

guida tv

La 22^ giornata di Serie A si apre da venerdì 23 e si chiude lunedì 26 gennaio. Domenica...

Gimenez: "Voglio dimostrare il mio valore"

Intervista

Intervistato da Espn Mexico, Santiago Gimenez ha parlato dell'infortunio alla caviglia che lo sta...

L'addio a Rocco Commisso: il funerale a New York

fiorentina

A New York l'ultimo addio al presidente della Fiorentina, scomparso il 16 gennaio all'età di 76...

Mariani per Juve-Napoli, Roma-Milan a Colombo

Serie A

Designati gli arbitri della 22^giornata di serie A che si aprirà con Inter-Pisa in programma...

Viminale, stop trasferte tifosi Roma e Fiorentina

la decisione

Il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE