Due ballottaggi in casa Inter in vista del prossimo impegno contro il Pisa. Akanji e De Vrij lottano per una maglia da titolare, dubbio anche tra Lautaro e Bonny con il primo favorito. Pio Esposito torna dal 1', dopo la panchina contro l'Arsenal in Champions League. Nel Pisa, Tramoni in vantaggio su Leris. Durosinmi dovrebbe giocare titolare, ma è pronto Meister
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Esposito. All. Cristian Chivu
- Carlos Augusto nel ruolo di difensore centrale di sinistra contro il Pisa
- Akanji in ballottaggio con De Vrij al centro della difesa
- Dubbio anche tra Lautaro e Bonny con il primo favorito
PISA (3-4-2-1) la probabile formazione
Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Alberto Gilardino
- Tramoni in vantaggio su Leris per un posto da titolare
- Dubbio tra Durosinmi e Meister con il primo favorito
- Loyola e Akinsanmiro in panchina
- Cuadrado, Albiol, Vural, Denoon, Stengs sempre out