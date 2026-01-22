Due ballottaggi in casa Inter in vista del prossimo impegno contro il Pisa. Akanji e De Vrij lottano per una maglia da titolare, dubbio anche tra Lautaro e Bonny con il primo favorito. Pio Esposito torna dal 1', dopo la panchina contro l'Arsenal in Champions League. Nel Pisa, Tramoni in vantaggio su Leris. Durosinmi dovrebbe giocare titolare, ma è pronto Meister

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT