Serie A, i migliori giocatori Under 22 per rendimento in campionato. CLASSIFICA

Serie A fotogallery
14 foto
©Ansa

Il Cies ha pubblicato uno studio sui calciatori Under 22 che performano al di sopra del livello medio deI propri compagni di squadra. Nel nostro campionato spicca Yildiz, tra i migliori al mondo in questa speciale classifica. Il Como, invece, domina il resto della top 10 italiana, con 4 giocatori in graduatoria...

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

