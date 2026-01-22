Serie A, i migliori giocatori Under 22 per rendimento in campionato. CLASSIFICA
Il Cies ha pubblicato uno studio sui calciatori Under 22 che performano al di sopra del livello medio deI propri compagni di squadra. Nel nostro campionato spicca Yildiz, tra i migliori al mondo in questa speciale classifica. Il Como, invece, domina il resto della top 10 italiana, con 4 giocatori in graduatoria...
- Il CIES Football Observatory ha pubblicato un report in cui presenta i profili dei migliori giocatori Under 22 per rendimento rispetto ai propri compagni di squadra in 65 campionati, tra cui quello italiano.
- Lo studio del rendimento si è basato, partendo dalla raccolta dei dati, su 8 parametri di gioco fondamentali: la difesa aerea, la difesa a terra, la costruzione, i passaggi riusciti nella metà campo avversaria, la conduzione palla, la creazione di occasioni, la finalizzazione e l'attacco aereo.
- Il risultato dell'incrocio di questi dati è stato poi unito alla frequenza di alcune attività eseguite dai calciatori durante le partite, come i recuperi palla o le conclusioni.
- Il passo successivo è stata l'identificazione delle categorie a cui appartengono i giocatori analizzati, guardando ai dati usati nell'analisi e alla posizione occupata con più frequenza in stagione. Il CIES ha stilato, così, 14 categorie diverse con cui identificare i vari calciatori.
- L'unione di tutti questi dati ha portato alla formulazione di un indice di overperformance, calcolato confrontando i profili degli Under 22 con quelli dei propri compagni di squadra in questa stagione e anche nell'ultima completa trascorsa con il club, quando possibile.
- Di seguito, i dieci giocatori Under 22 del nostro campionato che incidono di più rispetto ai propri compagni
- Età: 20 anni, 4 mesi
- Categoria indicata dal CIES: ala d'inserimento
- Indice di overperformance rispetto ai compagni: 1,045
- Età: 17 anni, 9 mesi
- Categoria indicata dal CIES: difensore centrale che combatte la palla
- Indice di overperformance rispetto ai compagni: 1,049
- Età: 20 anni, 9 mesi
- Categoria indicata dal CIES: difensore centrale completo
- Indice di overperformance rispetto ai compagni: 1,080
- Età: 21 anni, 1 mese
- Categoria indicata dal CIES: centrocampista orientato all'attacco
- Indice di overperformance rispetto ai compagni: 1,105
- Età: 20 anni, 1 mese
- Categoria indicata dal CIES: ala d'inserimento
- Indice di overperformance rispetto ai compagni: 1,108
- Età: 21 anni
- Categoria indicata dal CIES: difensore centrale completo
- Indice di overperformance rispetto ai compagni: 1,131
- Età: 20 anni, 8 mesi
- Categoria indicata dal CIES: terzino che spinge in attacco
- Indice di overperformance rispetto ai compagni: 1,132
- Età: 21 anni
- Categoria indicata dal CIES: difensore centrale che combatte la palla
- Indice di overperformance rispetto ai compagni: 1,176
- Età: 21 anni, 3 mesi
- Categoria indicata dal CIES: centrocampista orientato all'attacco
- Indice di overperformance rispetto ai compagni; 1,185
- Età: 20 anni, 7 mesi
- Categoria indicata dal CIES: centrocampista orientato all'attacco
- Indice di overperformance rispetto ai propri compagni: 1,234
- Il turco della Juventus è il secondo Under 22 al mondo con l'indice di overperformance più alto: meglio di lui solo il 20enne francese Joris Manquant dello Stade Nyonnais (seconda divisione svizzera). Terzo in questa speciale classifica mondiale stilata dal Cies c'è Wout Asselman del Gent