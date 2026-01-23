Nel match di oggi alle 18 la Fiorentina ospita il Cagliari. Davanti dovrebbe partire nuovamente Piccoli dal 1', con Kean in panchina. Possibile esordio da titolare per Solomon. Nel Cagliari Borrelli centravanti, rientra Zappa in difesa: subito convocati i nuovi acquisti Dossena e Sulemana. Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione
de Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli
- Rispetto alla vittoria di Bologna, Vanoli dovrebbe cambiare solo Parisi, out per infortunio: probabile un 4-1-4-1 con Fagioli mediano
- Per l'attacco: Kean dovrebbe partire dalla panchina con Piccoli ancora centravanti dal 1’
- Possibile l’esordio da titolare per Solomon, più difficili quelli degli altri nuovi acquisti Harrison e Fabbian
CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione
Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Borrelli, Esposito. All. Pisacane
- In difesa torna Zappa, in ballottaggio con Zé Pedro
- Confermato Gaetano a centrocampo con Adopo e Mazzitelli a completare il reparto
- Davanti torna Borrelli centravanti dal 1'
- Pisacane convoca subito i nuovi acquisti Dossena e Sulemana
- Out Di Pardo, nemmeno convocato