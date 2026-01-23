Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match di oggi alle 18 la Fiorentina ospita il Cagliari. Davanti dovrebbe partire nuovamente Piccoli dal 1', con Kean in panchina. Possibile esordio da titolare per Solomon. Nel Cagliari Borrelli centravanti, rientra Zappa in difesa: subito convocati i nuovi acquisti Dossena e Sulemana. Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

SERIE A, 22^ GIORNATA: TUTTE LE PROBABILI

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
Terzino destro
pubblicità
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
pubblicità
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Mediano
Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
Esterno destro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Centrocampista centrale
pubblicità
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista centrale
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Esterno sinistro
pubblicità
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione

de Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

  • Rispetto alla vittoria di Bologna, Vanoli dovrebbe cambiare solo Parisi, out per infortunio: probabile un 4-1-4-1 con Fagioli mediano
  • Per l'attacco: Kean dovrebbe partire dalla panchina con Piccoli ancora centravanti dal 1’
  • Possibile l’esordio da titolare per Solomon, più difficili quelli degli altri nuovi acquisti Harrison e Fabbian
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
Terzino destro
pubblicità
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
pubblicità
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezz'ala destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Centrocampista centrale
Cagliari
Luca Mazzitelli
Luca Mazzitelli
Mezz'ala sinistra
pubblicità
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Esterno destro
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
Attaccante
pubblicità
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Esterno sinistro

CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione

Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Borrelli, Esposito. All. Pisacane

  • In difesa torna Zappa, in ballottaggio con Zé Pedro
  • Confermato Gaetano a centrocampo con Adopo e Mazzitelli a completare il reparto
  • Davanti torna Borrelli centravanti dal 1'
  • Pisacane convoca subito i nuovi acquisti Dossena e Sulemana
  • Out Di Pardo, nemmeno convocato

Serie A: Altre Notizie

Napoli, partnership con Dongfeng Motor

Serie A

Il club del presidente De Laurentiis ha annunciato l'accordo con Dongfeng Motor, uno dei...

Dove vedere Inter-Pisa

guida tv

La partita tra Inter e Pisa della 22^ giornata di Serie A si gioca venerdì 23 gennaio alle 20.45...

Morto Giancarlo Cella, vinse scudetto Inter 1971

lutto

A 85 anni è morto a Bobbio (Piacenza) l'ex calciatore Giancarlo Cella, detto "Caje". Vinse lo...

Il calendario della 22^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, la ventiduesima giornata di...

AIA, inibizione Zappi: le motivazioni del TFN

arbitri

Pubblicato dal TFN il dispositivo della sentenza con le motivazioni alla base dell’inibizione per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE