Da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio, su Sky e in streaming su NOW , la ventiduesima giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva: Lecce-Lazio, il big match Juventus-Napoli e Verona-Udinese. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio appuntamento con la ventiduesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 appuntamento con il terzo scontro diretto tra big della stagione su Sky, con la grande classica del calcio italiano Juventus-Napoli . L’incontro dell’Allianz Stadium di Torino sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con ampio pre e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti con gli inviati sul campo e in città. Lunedì chiude la giornata il match tra Verona e Udinese , alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera si parte alle 22.45 da Prato Nevoso con Calciomercato - L’Originale, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna in compagnia di Massimo Marianella, Riccardo Montolivo, Massimo Gobbi e Fabio Quagliarella. Durante il match delle 20.45 spazio a Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dell’anticipo con Leo Di Bello in compagnia di Riccardo Gentile, Federico Zancan e Luca Tommasini. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Fernando Orsi e Marco Bucciantini. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Cristiana Buonamano con Fabio Quagliarella e Paolo Assogna ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi, Faouzi Ghoulam e Stefano Borghi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme ad Alessandro Biolchi, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Tavelli in compagnia, dalle 20, di Giancarlo Marocchi, Faouzi Ghoulam, Stefano Borghi e Riccardo Montolivo (in collegamento da Torino); dalle 22.40 di Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Alessandro Florenzi, Stefano De Grandis e Valentina Mariani per gli aggiornamenti del mercato invernale. Lunedì sera, si riparte con Calciomercato - L’Originale dalle 22.45 in diretta da San Martino di Castrozza, in Trentino. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Fernando Orsi.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.