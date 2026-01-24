Offerte Sky
Atalanta-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domani alle 15 la sfida tra Atalanta e Parma. Palladino lancia per la prima volta dal 1' minuto Raspadori, dietro a Krstovic. Gli emiliani confermano Pellegrino davanti con Oristanio e Ondrejka alle spalle dell'attaccante argentino. Ecco le probabili scelte di formazione di Palladino e Cuesta

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Goalkeeper
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Defender
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Defender
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Defender
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Midfielder
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Midfielder
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
Midfielder
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Midfielder
Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
Forward
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Forward
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Forward

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Krstovic. All. Palladino

  • Cinque i cambi di Palladino rispetto al pari di Pisa
  • in difesa c'è Djimsiti al posto di Hien
  • centrocampo a quattro con de Roon ed Ederson, Zappacosta e Zalewski sulle fasce
  • Raspadori titolare con De Ketelaere alle spalle della punta Krstovic
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
TERZINO DESTRO
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
DIFENSORE CENTRALE
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
DIFENSORE CENTRALE
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
TERZINO SINISTRO
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
MEZZ'ALA DESTRA
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
MEZZ'ALA SINISTRA
Parma
Jacob Ondrejka
Jacob Ondrejka
TREQUARTISTA
Parma
Gaetano Oristanio
Gaetano Oristanio
TREQUARTISTA
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
ATTACCANTE

PARMA (4-3-2-1) la probabile formazione

Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sørensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta

  • Cuesta dovrebbe confermare 10 degli 11 che hanno pareggiato con il Genoa
  • al posto di Estevez, a centrocampo c'è Sorensen
  • davanti Pellegrino confermato, così come Oristanio e Ondrejka alle spalle dell'argentino

