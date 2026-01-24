Domani alle 15 la sfida tra Atalanta e Parma. Palladino lancia per la prima volta dal 1' minuto Raspadori, dietro a Krstovic. Gli emiliani confermano Pellegrino davanti con Oristanio e Ondrejka alle spalle dell'attaccante argentino. Ecco le probabili scelte di formazione di Palladino e Cuesta
Probabili Formazioni
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Krstovic. All. Palladino
- Cinque i cambi di Palladino rispetto al pari di Pisa
- in difesa c'è Djimsiti al posto di Hien
- centrocampo a quattro con de Roon ed Ederson, Zappacosta e Zalewski sulle fasce
- Raspadori titolare con De Ketelaere alle spalle della punta Krstovic
PARMA (4-3-2-1) la probabile formazione
Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sørensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta
- Cuesta dovrebbe confermare 10 degli 11 che hanno pareggiato con il Genoa
- al posto di Estevez, a centrocampo c'è Sorensen
- davanti Pellegrino confermato, così come Oristanio e Ondrejka alle spalle dell'argentino