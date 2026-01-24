Offerte Sky
Genoa-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Allo stadio Ferraris, nel match delle 15 di domenica, il Genoa affronta il Bologna. Debutto da titolare per il nuovo portiere Bijlow, senza Ostigard squalificato in difesa De Rossi schiera Otoa. Nel Bologna torna titolare Immobile, in porta Ravaglia per Skorupski. Altri due ballottaggi per Italiano. Le probabili formazioni di Genoa-Bologna

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
PORTIERE
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA
Genoa
Sebastian Otoa
Sebastian Otoa
DIFENSORE CENTRALE
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
ESTERNO DESTRO
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
MEZZ'ALA DESTRA
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
MEZZ'ALA SINISTRA
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
ESTERNO SINISTRO
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
ATTACCANTE
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
ATTACCANTE

GENOA (3-5-2) la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • In porta debutto dal 1' per il nuovo acquisto Bijlow al posto di Leali
  • rientra sulla destra Norton-Cuffy, che aveva saltato la trasferta di Parma
  • Otoa in difesa al posto di Ostigard, squalificato
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
Goalkeeper
Bologna
Emil Holm
Emil Holm
Defender
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
Defender
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Defender
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Defender
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Midfielder
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
Midfielder
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Forward
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Forward
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Forward
Bologna
Ciro Immobile
Ciro Immobile
Forward

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Ravaglia; Holm, Vitík, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano

  • Castro ha avuto la febbre, per questo può tornare dal 1' Immobile, che ha giocato dall'inizio solo la prima di campionato
  • In porta Ravaglia dovrebbe giocare al posto di Skorupsky, che ha giocato con il Celtic
  • Altri due ballottaggi per Italiano: Holm/Zortea in difesa e Moro/Pobega a centrocampo

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Fiorentina-Cagliari

guida tv

La partita tra Fiorentina e Cagliari della 22^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 gennaio...

Allegri: "Per la Champions siamo in 4 per 3 posti"

MILAN

Vigilia in casa rossonera verso il big match di domenica alle 20.45 all'Olimpico: "Dovremo fare...

Morto Nazzareno Canuti, vinse scudetto Inter 1980

LUTTO

A 70 anni è scomparso l'ex difensore Nazzareno Canuti, soprannominato 'Nazza'. Cresciuto nel...

Dove vedere Como-Torino

guida tv

La partita tra Como e Torino della 22^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 gennaio alle 15 e...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 24 gennaio, si scende in campo per la 22^ giornata di campionato. Alle...
