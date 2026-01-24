Allo stadio Ferraris, nel match delle 15 di domenica, il Genoa affronta il Bologna. Debutto da titolare per il nuovo portiere Bijlow, senza Ostigard squalificato in difesa De Rossi schiera Otoa. Nel Bologna torna titolare Immobile, in porta Ravaglia per Skorupski. Altri due ballottaggi per Italiano. Le probabili formazioni di Genoa-Bologna
Probabili Formazioni
GENOA (3-5-2) la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- In porta debutto dal 1' per il nuovo acquisto Bijlow al posto di Leali
- rientra sulla destra Norton-Cuffy, che aveva saltato la trasferta di Parma
- Otoa in difesa al posto di Ostigard, squalificato
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Ravaglia; Holm, Vitík, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano
- Castro ha avuto la febbre, per questo può tornare dal 1' Immobile, che ha giocato dall'inizio solo la prima di campionato
- In porta Ravaglia dovrebbe giocare al posto di Skorupsky, che ha giocato con il Celtic
- Altri due ballottaggi per Italiano: Holm/Zortea in difesa e Moro/Pobega a centrocampo